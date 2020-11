PAO PRVI SNEG U BEOGRADU - Ranoranioci uživali u belim pahuljama (VIDEO)

U Beogradu je jutros pao prvi sneg ove jeseni.

U pojedinim delovima prestonice u ranim jutarnjim časovima pale su prve pahulje, te su ranoranioci mogli da uživaju u idiličnom prizoru.

Tanki snežni pokrivač mestimično se formirao na zaleđenoj površini, uglavnom na staklima automobila.

Kako javljaju naši čitaoci, sneg je padao na Voždovcu, u Rakovici ali i drugim opštinama našeg glavnog grada.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Čim je otoplilo, bele pahulje pretvorile su se u susnežicu, a zatim i u kišu.

Prema prognozi RHMZ u Srbiji se tokom dana očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom.

Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša u većini krajeva od 1 do 5, u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni.

RHMZ je najavio i da će u Beogradu biti oblačno i hladno, ujutru s kišom i susnežicom. Vetar slab, uglavnom severni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 1 do 3 stepena.

U ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije mestimično sa slabim snegom. U utorak u većini krajeva malo i umereno oblačno i suvo.

U sredu naoblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će u četvrtak krajem dana kratkotrajno oslabiti.

Od četvrtka pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom.