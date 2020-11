VOZAČI, PAŽNJA - Padao sneg na planinama, postoji OPASNOST od poledice

Slab sneg na planinama je prestao da pada, dok će se ponegde u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije zadržati i danas u prepodnevnim časovima.

Temperatura tokom noći i jutra spušta se ispod nultog podeljka, koja uz mokar kolovoz donosi opasnost od formiranja poledice, a posebno treba biti oprezan u vožnji na mostovima i nadvožnjacima.

Prema informacijama zimske službe JP Putevi Srbije svi prilazi zimskim turističkim centrima, kao i putevi I i II prioriteta koji vode u više i planinske predele su prohodni.

Putevi Srbije saopštili su da su deonice najopterećenih putnih pravaca I prioriteta na kojima ima snega I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prijelaz Strezimirovci), gde je kolovoz vlažan i snega ima do 5 centimetara, I B-41, petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-258, Predejane - Čukarka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja.

Na državnim putevima II prioriteta/B kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta/C kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja.

Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Kamioni na Kelebiji čekaju sat vreemna, na Horgošu sat i po, na Šidu i Batrovcima dva sata.