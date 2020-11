Maske štite od korone, ali ima tu još jedna DOBRA VEST: Dok kovid divlja, lekari su saglasni da će broj ovih infekcija biti DESETKOVAN

Gotovo godinu dana virus korona uzima danak, trebalo bi da smo shvatili da je nošenje maski jedna od neophodnih mera prevencije. U moru loših vesti dobro je to što nas maske štite i od drugih infekcija, a to bi moglo da znači da ove sezone nećemo imati epidemiju gripa koja godinama odnosi živote ljudi.

Lekari mesecima upozoravaju da će koban trenutak nastati onda kada dođe do sudara korone i gripa i apeluju na građane da se vakcinišu protiv gripa. Sezona gripa se tek očekuje, a obično je decembar mesec kada se prijavljuju prvi slučajevi. Tako je prošle godine prvi slučaj gripa u Srbiji registrovan 11. decembra, a u februaru 2020. godine registrovan je u većem delu zemlje, dok je epidemija gripa prijavljena u Beogradu i u još tri okruga.

Tokom ove sezone još nema prijavljenih slučajeva gripa u Srbiji.

Kako je za "Blic" potvrdio v.d. direktora Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“ na Paliluli dr Aleksandar Stojanović, grip nije dijagnostifikovan ni kod jednog pacijenta koji je prethodnih nedelja došao u ovu zdravstevnu ustanovu.

Iznenađujuće ili ne, u drugoj nedelji oktobra zabeleženo je više nego upola manje obolelih od akutnih respiratornih infekcija u odnosu isti period prošle godine, naveo je ranije epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

- Tada smo imali više od 15.300 obolelih, a sada 7.032. Siguran sam da će mere dovesti i do usporavanja gripa, kada se bude pojavio. U Australiji je to desetkovano, objašnjenje da je vezano za korišćenje zaštite i mera. Ako gledamo šta se desilo na južnoj hemisferi, ovo nošenje maske u zatvorenom, a ja preporučujem i na otvorenom, uz to korišćenje očekujem manju cirkulaciju virusa influence - istakao je tada dr Kon.

Naime, na južnoj hemisferi, gde je virus gripa vladao u periodu dok je kod nas bilo leto, podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazali su da obolelih od gripa gotovo da nije ni bilo.

U Australiji je u aprilu ove godine zabeleženo samo 14 obolelih od gripa u poređenju sa 367 slučajeva istog meseca prošle godine, što predstavlja pad broja obolelih od čak 96 odsto. Do juna, kada je prethodnih decenija bio vrhunac epidemije u “zemlji kengura”, ove godine nije prijavljen nijedan slučaj!

U Čileu je između aprila i oktobra otkriveno samo 12 slučajeva gripa, dok je u istom periodu prošle godine bilo čak 7.000. Globalno se procenjuje da je stopa obolelih od gripa opala za neverovatnih 98 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Naučnici pretpostavljaju da je manji broj ljudi koji su dobili virus gripa srazmeran promenom ponašanja - većina ljudi na planeti nosi maske, peremo ruke češće i duže nego ranije, poštujemo pravilo socijalnog distanciranja, a ne bi trebalo zanemariti ni masovnu vakcinaciju protiv gripa koja je uticala da broj obolelih ne bude kao ranijih godina.