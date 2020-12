Više od osam meseci od početka pandemije Kovida 19, u vreme kada ova pošast obara negativne rekorde u Srbiji sa skoro 8.000 zaraženih i 60 umrlih dnevno, u našoj zemlji i dalje vršlja mnogo antikovidaša, antimaskera, kao i onih koji smatraju da korona postoji, ali da je “sve preuveličano”.

Svakavih se teorija zavera Srbija naslušala od marta ove godine, kada je pandemija buknula u našoj zemlji, od kojih su mnoge bile i globalne. Od kako je u martu u Srbiji otkriven “nulti pacijent” brzinom zaraze širile su se i razne globalne teorije zavere od 5G tehnologije kao uzroka ove pošasti do vakcine protiv Kovida 19 kao pokušaja čipovanja ljudi.

Međutim, poslednjih nedelja na društvenim mrežama vršljaju tri specijlano "srpske" i vrlo sulude teorije.

U Srbiji su zabeležene tri opasne teorije koje se trenutno kao kancer šire domaćom javnošću, a u razgovoru sa stručnjacima, epidemiolozima i virusolozima, raskrinkane su banalne i besmislene poluinformacije na koje su ove sulude ideje nakalemljene.

TEORIJA 1: Kovidu 19 ne treba pridavati toliki značaj jer ne ubija ko infarkt ili tumor u Srbiji

TEORIJA 2: Porodice u manjim gradovima dobijaju po čak 70.000 dinara ako porodica pristane da se u smrtovnici napiše da je pokojnik umro od Kovida 19

TEORIJA 3: PCR testovi naručivani su u velikim količinama godinama pre pandemije Kovida 19.

Epidemiolozi i virusolozi, zdravstveni radnici, ali i zaposleni u preduzećima za pogrebne usluge odgovarajuna svaku od ovih sumanutih teorija.

1. TEORIJA - KOVID I INFARKT

Teoretičari zavere u Srbiji u poslednje vreme šire brojke o najsmrtonosnijim bolestima dovodeći ih u nepostojeću vezu sa kovidom.

Tako se na internetu provlači “strašna vest” u kojoj se tvrdi da je od 1. januara do 10. novembra u našoj zemlji od infarkta umrlo navodno 44.101 čovek, od tumora 26.466 ljudi, a istovremeno - od korone 915 osoba.

Prva "rupa" je samo poreklo brojki. Nije poznato odakle ovi podaci potiču niti kako su se pojavili u javnoj sferi. Ali, upravo na njima teoretičari zavere temelje svoje stavove da se koroni ne treba pridavati toliki značaj, da se ljudi, navodno, bezrazložno plaše, nose maske i drže distancu.

Podacima o uzrocima smrti raspolaže samo Institut za javno zdravlje "Batut", međutim i u ovoj ustanovi se čude odakle brojke o umrlima od infarkta i tumora tokom ove godine. Kako kažu, godišnje u Srbiji umire između 90.000 i 100.000 ljudi od kojih u proseku 60 odsto premine od kardio-vaskularnih obolenja. Međutim, to ni izbliza nisu sve infarkti, naglašavaju u "Batutu" i pretpostavljaju da su na osnovu prošlogodišnjih statistika umrlih teoretičari zavera pokušali da izvuku brojke.

Isto ukazuje i epidemiolog u penziji Radovan Čekanac iz Kraljeva, koji naglašava i da mu je više muka od takvih “nevernih Toma”.

- Kao prvo, ne znam odakle su ti podaci o broju umrlih od infarkta i tumora i koliko su tačni jer takve brojke postoje samo u bazi “Batuta” i obajvljuju se tek polovinom naredne godine. S druge strane, detaljna analiza o broju umrlih od kovida 19 trebalo bi da se uradi tek nakon pandemije. Radi se o zaraznoj bolesti zbog koje se pune kapaciteti bolnica. Veliki broj obolelih traži hitnu hospitalizaciju i adekvatnu negu. Da bi se izborile sa tolikim brojem pacijenata mnoge bolnice su prešle u kovid režim rada. Ljudi u to ne veruju dok se sami ili neko njihov najbliži ne zarazi i ne završi u bolnici – smatra Čekanac.

Druga "rupa" je u razumevanju načina na koji kovid i sama pandemija ubijaju. Baš zbog toga što svaka pošast ima direktne i indirektne žrtve, moglo bi se reći da su u vremenima pandemije oni koji umiru od hroničkih bolesti takođe žrtve korone. Zašto?

Pa, ako se ima u vidu da je, prema podacima Instituta za epidemiologiju, zbog pandemije kovida 19 samo u prvoj polovini 2020. godine u svim službama domova zdravlja ostvareno za petinu manje usluga u odnosu na isti period prošle godine jasno je da ova pošast ugrožava gotovo podjednako sve - i kovid i nekovid pacijente. Drugačije rečeno, neko je možda preminuo baš zato što je zapostavio svoju hrničnu bolest ili nije mogao da stigne na pregled zbog prepoterećenosti zdrvastvenog sistema koja je posledica pandemije.

Treća "rupa" je u tome što se infarki ili tumori i kovid jednostavno ne mogu potrediti.

Penzionisani epidemiolog i specijalista za imunizaciju Tomislav Radulović naglašava da smo, na primer, na koronu smo osetljivi svi i svi možemo da se zarazimo, a od infarkta ili tumora ne oboljevamo svi iako i ove bolesti imaju visok stepen obolelih.

- Nemate u jednom danu 5.000 infarkta kao što je slučaj sa brojem zaraženih od korone - kaže Radulović.

Kako ukazuje, infarkt i tumor su bolesti koje nastaju usled načina života.

- Ranije nismo imali ovoliki broj infarkta kao danas jer se živelo i radilo na drugačiji način. Danas mnogi po ceo dan provode za kompjuterom što je ranije bilo nezamislivo. Bez kretanja stradaju krvni sudovi. Takođe, i stresovi su veliki - apostrofira Radulović.

Da je ovo poređenje pogrešno smatra i virusolog Ana Gligić koja je 1972. godine bila šef laboratorije za borbu protiv variole vere.

- Korona je izuzetno zarazna bolest zbog koje se, kao što vidimo, nekoliko hiljada ljudi zaražava na dnevnom nivou. Od tog broja imamo određeni broj zaraženih koji moraju da budu hospitalizovani, ali i još veći broj asimptomatskih slučajeva koji prenose bolest. Određeni broj onih koji su u bolnici je u veoma teškom stanju dok jedan broj umire. Smrtnost jeste mala, oko jedan odsto, ali zato mnogi zahtevaju bolničku negu da bi ozdravili. Zato nam je zdravstveni sistem pred kolapsom, a najveći udar svakako trpe zdravstveni radnici. Ne znam kako će sve to idržati. S druge strane, kada nam je toliko bolnica prepuno trpe i svi drugi bolesnici, pa i oboleli od srca ili tumora - objašnjava Gligić za Blic.

2. TEORIJA: "70.000 ZA KOVID SMRT"

U poslednje vreme sve češće se na društvenim mrežama mogu pročitati i tvrdnje da država ili lokalna samouprava finansiraju "smrt od korone"?! Prema ovoj bizarnoj teoriji, članovi porodice preminulog dobijaju novac da bi se preminuli zaveo kao žrtva korone.

- Jel znate da se po manjim gradovima nudi 70.000 dinara ako porodica pristane da se upiše da je pokojnik umro od korone? - napisao je izvesni tviteraš i za to dobio skoro 500 lajkova i 72 retvitova pre nego što mu je, srećom, nalog suspendovan.

"Blicovi" sagovornici su se listom od muke nasmejali na ovu teoriju i niko od njih nije želeo da je komentariše jer, kako su rekli, ne žele da se bave glupostima.

Ako već nije dovoljno suludo očekivati da se državi ili lokalnoj samoupravi isplati da nagrađuje dokaz o smrti od kovida 19 i to po ceni znatno većoj od prosečne plate u Srbiji, onda treba pogledati u zvanične procedure.

Naime, kao objašnjavaju u bolnicama u manjim gradovima, uzrok smrti upisuje lekar lečilac, a činjenice za uzrok smrti proveravaju najčešće dva odeljenska lekara uz načelnika odeljenja.

Podaci se potom predaju u smrtovnu listu čiji se jedan primerak predaje rodbini preminulog.

- Inače, u slučaju umiranja od zaraznih bolesti kakav je kovid 19 rodbina nije u mogućnosti da dođe u fizički kontakt sa lekarom lečiocem koji je kontatovao smrt - objašnjavaju za "Blic".

Evo šta su ovim povodom rekli i taposleni u preduzećima za pogrebne usluge. I oni su ostali u čudu.

- Stvarno prvi put čujemo za tako nešto. Nije to baš mali novac da bi se tek tako davao. Kod nas je, nažalost, lako napraviti od muve magarca. To kad krene od uha do uha teško je posle to zaustaviti. Ali da je stvarno tako verovatno bismo i mi znali - kažu u jednom od pogrebnih preduzeća u unutrašnjosti.

Moguće da su ovakve teorije proistekle i iz pogrešno protumačenih informacija da su pojedini gradovi poput Novog Sada, Valjeva ili Novog Pazara pomagali porodice preminulih od korone. Takva pomoć ogledala se pre svega u isplaćivanju svih ili dela troškova sahrane.

3. TEORIJA - PCR TESTOVI

Koliko teorije zavere na prvi pogled mogu delovati i logično i privlačno iako su apsolutno netačne pokazuju i navodni dokazi koji se u poslednjih dana dele po društvenim mrežama da su se PCR testovi za kovid 19 naručivali godinama pre nego što se ova zarazna bolest pojavila. I da su se za te testove izdvajale ogromne količine novca.

Da su naručivani godinama unazad, naravno je istina, ono što je tu problem, međutim, jeste što se sugeriše da se ovi tekstovi koriste samo za detektovanje korone. To je, naravno, suva neistina!

U Ministarstvu zdravlja ističu da PCR nisu samo testovi koji se koriste za otkrivanje korone.

- PCR je tip testa koji služi za identifikovanje različitih vrsta virusa kao na primer HIV-a, Hepatitisa B i C, Legionele, Influence, morbila, HPV virusa koji izaziva karcinom grlica materice i drugih virusa, ali i bakterija poput salmonele, sifilisa, gonoreje, hlamidije i ostalih. Zbog toga su se ti testovi u velikom broju naručivali i pre pojave pandemije Covida 19 - objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.

Epidemilog Slađan Stanković: Imali bismo znatno više mrtvih...



Epidemiolog Slađan Stanković ukazuje da je potpuno nejasno kako i dalje u Srbiji ima sumnjičavih.

- Ne mogu da verujem da i pored toga što svako od nas zna nekog teško obolelo od kovida 19 i dalje ima toliko sumnjičavih. Od korone umiru čak i najeminenniji lekari Pčinjskog okruga. Mi da se ne borimo na ovaj način protiv kovida 19 kako se borimo, imali bismo znatno više umrlih – apostrofira Stanković.