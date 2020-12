On navodi da je muškarac, koji kao sezonac radi u Beogradu, kod njih u bolnicu došao minulog četvrtka u vrlo zapuštenom stanju što se tiče korone i da je odmah smešten na odeljenje.

Direktor Opšte bolnice Leskovac Nebojša Dimitrijević prokomentarisao je slučaj pacijenta pozitivnog na koronu koji je pokušao samoubistvo, rekavši "da se radi o osobi koja je iz Leskovca, ali je u leskovačku kovid-bolnicu poslat iz Beograda kao pozitivan".

- Radi se o osobi koja je fizički dosta krupna i jaka, pritom ima psihijatrijsku dijagnozu. On je odbio da bude lečen, bio je agresivan i pobegao je iz bolnice. Mi smo slučaj prijavili policiji i oni su ga našl i vratili nazad u kovid-bolnicu. S obzirom da ima težu sliku korone, priključen je na kiseonik, ali je on i dalje odbijao bilo kakvu terapiju, pokidao je sve što mu je priključeno, polomio ogledalo i isekao se na više mesta, između ostalog i po vratu. Tu je morala da dolazi i hirurška ekipa, kako bi ga sanirala. Taj slučaj je uznemirio i ostale pacijente. Uz sve probleme smo mu omogućili i da ima zasebnu sobu, angažovano je deset osoba da bi njega smirili i spasili. Pritom je važno i to da je on pozitivan, pa je dodatni problem stvarala i mogućnost da on zarazi nekoga ko pokušava da mu pomogne… - rekao je Dimitrijević.

Dimitrijević kaže da nemaju zdravstvene podatke o toj osobi.

- Izgleda da je radio u Beogradu, odakle je i došao kao kovid-pozitivan, odnosno već je imao pozitivan rezultat na testu. Trenutno je smešten na odeljenje, pod lekovima, smiren je, ali mu je jako loša zdravstvena situacija što se tiče kovida, ima obostranu upalu pluća, pa je stavljen na respirator.

Dimtirijević kaže da među ostalim pacijentima nema problema, da je dobra saradnja između pacijenata i lekarskog i svakog drugog osoblja. Među uposlenicima Opšte bolnice ima 60-ak obolelih od virusa kovid-19.

- To, srećom, nije veliki broj s obzirom na broj uposlenih. Oni su kući u izolaciji i imaju lakšu kliničku sliku.