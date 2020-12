PINK.RS SAZNAJE: Štab predložio NOVE MERE: Još kraće radno vreme kafića, ZATVARANJE tokom vikenda

Medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19 na jučerašnjoj sednic insistirao je na novom skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata, ali i uslužnih delatnosti i to je deo predloga koji su poslali Vladi Srbije na usvajanje, saznaje Pink.rs.

Medicinski deo je juče nastavio zasedanje Kriznog štaba i nakon 13 sati kako bi preciznije definisali predlog novih mera, koji su zatim dostavili Vladi Srbije.

Juče je, kako saznajemo, tako predloženo skraćeno radno vreme za mnoge delatnosti, ali i zatvaranje tokom vikenda.

Predlog medicinskog dela šta je da ugostiteljski objekti - kafići, resorani, barovi, klubovi i slično, ali i tržni centri, frizerski i kozmetički saloni, butici, odnosno sve prodavnice koje ne sadrže prehrambenu robu, rade radnim danima do 17 časova (sada je do 18, odnosno do 21), a da vikendom uopšte ne rade.

Velika novina u predloženim novim merama odnosi se na uslužne delatnosti. Frizeri, kozmetički saloni i slično, ali i butici koji nisu u tržnim cetrima, prema postojećim merama mogu da rade do 21 čas.

Uz to, drastična promena bi bila i da se sve to, zajedno sa ugostiteljskim objekitma, bude zatvoreno tokom vikenda.