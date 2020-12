Srbija uvodi PCR test za one koji dolaze iz inostranstva? Nove mere su sve izvesnije, a evo gde mi možemo da putujemo BEZ OGRANIČENJA

Poslednjih dana se u Srbiji se uveliko razmišlja o uvođenju obaveznog PCR testa za sve koji budu dolazili, bilo da se radi o srpskim građanima ili strancima.

Teško da je, u vreme kada se u Srbiji iz dana u dan ruše najcrnji korona rekordi, nekome uopšte do putovanja, ali svakako ima i onih koji iz poslovnih ili privatnih razloga imaju potrebu da odu i izvan granica naše zemlje. A to trenutno nije nimalo lak zadatak.

Za razliku od naše zemlje koja je praktično skoro potpuno otvorena prema gostima iz celog sveta, pošto je za ulazak u Srbiju negativan PCR test neophodan samo onima koji dolaze iz Hrvatske, Bugarske i Rumunije, putnicima sa srpskim pasošima je mnogo teže da putuju po inostranstvu.

Istina, poslednjih dana se i u Srbiji se uveliko razmišlja o uvođenju obaveznog PCR testa za sve koji budu dolazili, bilo da se radi o srpskim građanima ili strancima.

Podsetimo, još od letos se Srbija našla na crvenoj listi Evropske unije, što se nije menjalo čak ni kada smo imali skoro najmanje zaraženih na 100.000 građana na celom Starom kontinentu. A tako je i sada kada smo među najugroženijima.

U ovom trenutku, prema podacima Ministarstva spoljnih poslova, građani Srbije bez obaveznog PCR testa ili eventualnog odlaska u karantin, mogu da putuju u tačno 15 zemalja širom sveta.

Za neke od njih su potrebne vize, za neke običan zdravstveni pregled, za neke obavezno zdravstveno osiguranje, a za neke samo prijava sa kompletnim podacima o mestu i razlogu vašeg boravka. A za neke ni to.

Dakle, građani Srbije bez testiranja mogu da putuju u zemlje u komšiluku poput BiH, Albanije, Bugarske ili Severne Makedonije, ali i na znatno egzotičnije destinacije kakve su Turska, Brazil, Jamajka, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Oman, Palau, Pakistan, Sudan i Centralnoafrička republika.

Podsetimo, sa preko 1.100 zaraženih na 100.000 građana Srbija se nalazi trenutno među par najugroženijih zemalja u Evropi, tako da o nekom ublažavanju restrikcija narednih meseci ne treba ni da razmišljamo.

Jedino što bi do kraja godine moglo da se promeni to je eventualna odluka Vlade Srbije da se ograniči ulazak u našu zemlju, odnosno da se uvede obaveza negativnog PCR testa. I to kako za strance, tako i za naše građane.