VLADA SRBIJE SUTRA USVAJA NOVE MERE: Od ovog vikenda se očekuju VELIKE PROMENE - Evo šta se menja, a šta ostaje isto

Zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom Krizni štab je preložio Vladi nove mere, koje bi trebalo da budu prihvaćene u četvratk, a počeće da važe od ovog vikenda. One se prvenstveno tiču skraćenja radnog vremena gotovo svih objekata u Srbiji.

Novim merama koje je Krizni štab predočio Vladi gotovo da nema sektora koji nije uključen. I ovaj put u fokusu su bili ugostitetljski objekti, a prvi put su se u paketu našle i mnoge druge uslužne delatnosti.

Koliko su se mere promenile u odnosu na postojeće? "Blic" vam donosi kompletan spisak do kada će šta raditi i koliko je to drugačije u odnosu na postojeće mere.

Ugostiteteljski objekti

Nova mera: Predlog medicinskog dela je, kako saznajemo, a što će Vlada Srbije i da usvoji, jeste da restorani, kafići i barovi, klubovi, kao i igraonice i kladionice da rade do 17 sati. Vikendom ovi objekti uopšte neće raditi.

Postojeća mera: Ugostiteljski objekti po još uvek važećoj meri rade do 18 sati svakog radnog dana i vikendom.

Tržni centri

Nova mera: Tržni centri takođe neće moći da rade duže od 17 sati radnim danima, a vikendom će ostati zatvoreni, nova je odluka Kriznog štaba. To sada važi i za sve ostale butike i prodavnice i van tržnih cenatara.

Postojeća mera: Do sada su tržni centri mogli da rade do 18 sati, kao i kafići, dok su prodavnice i butici van tržnih cenatra, recimo u pešačkim zonama ili bilo gde kao zasebni lokali, mogle da rade do 21 sat. To je novom merom onemogućeno, pa se katanac na vrata stavlja i njima.

Uslužne delatnosti

Nova mera: Prvi put u trećem talasu mere Kriznog štaba idu u pravcu svih drugih uslužnih delatnosti. Tako, u predlogu lekara stoji i da kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu da rade do 17 sati radnim danima, dok vikendom neće raditi uopšte. Dakle, od petka u 17 sati do ponedeljka u 05 ujutru.

Postojeća mera: Do sada Krizni štab nije ograničavao radno vreme ovih uslužnih delatnosti, ali je u velikom broju opština na gradskom nivou postojalo kao mera da rade do 21 sat, kao i prodavnice, dok su vikendom radili skraćeno.

Prodavnice prehrambene robe

Nova mera: Provanice prehrambene robe mogu da rade do 21 sati kako radnim danima tako i vikendom. Ta mera se nije menjala, tako da prodavnice prehrane nisu pretrpele značajnije promene.

Apoteke, pumpe, dostava hrane

Novim pravilima nije dotaknuto ni radno vreme benzinskih pumpi za točenje goriva, apoteka i dostava hrane putem kurira.

Oni mogu da rade 24 sata sedam dana u nedelji.

Podsećamo, iako za pumpe i dalje važi da će moći da rade non-stop, pravilo je da prodavnice unutra pumpi rade kao i sve ostale, a da posle tog vreman smeju da prodaju samo gorivo.

Pozorište i bioskop

Nova mera: Pozorišta i bioskopi će u narednom periodu ako je suditi po novim pravilima raditi svakog radnog dana i vikendom do 17 sati.

Postojeća mera: Ustanove kulture dosadašnjim pravilima rade do 18 sati, odnosno do tog vremena mora da bude zavšena poslednja filmska projekcija.

Pijace

Nove mere: Bez promena u pravilniku Kriznog štaba ostaju pijace koje će radnim danima raditi regularno, dok je vikendom njihovo radno vreme ograničeno od 6 sati ujutru do 15 h popodne.

Ono što nije definisano ovim merama je i kako će raditi pošte i banke koje su do sada imale normalno radno vreme. Sa objavljivanjem detalja čeka se konačna odluka Kriznog štaba i usvajanje Vlade koje bi prema našim saznanjim trebalo da se desi već u četvrtak.

PCR testiranje tema sledećeg Kriznog štaba

Inače, prekjuče se na štabu razgovaralo i o uvođenju obaveznog PCR test za naše ljude iz inostranstva koji bi za vreme praznika dolazili u Srbiju, ali se oko tog pitanja nije ništa konkretizovalo, već je ta tema ostavljena za narednu sednicu Krizog štaba.

Kako kaže naš izvor, juče je fokus bio na tome koje mere treba što pre doneti kako bi se sprečilo ostvarivanje kontakata, s obzirom na to je upravo to naš gorući problem. I to su ove mere koje će važiti od ovog vikenda.

Podsećamo, prema poslednjem preseku na korona virus testirano je 22.837 osoba, njih 7.999 bilo je pozitivno, dok je nažalost 48 preminulo lica.

Prema poslednjim podacima MInistarstva zdravlja i Instituta "Batut" na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 269 pacijenata.

Juče smo tako oborili tri rekorda - najviše pacijenata na respiratorima od počekta epidemije, najviše testiranih u jednom danu i najviše pozitivnih na kovid 19. Najviše umrlih za 24 časa imali smo 29. novembra - čak 65.