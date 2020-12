VREMENSKI ROLERKOSTER! OČEKUJU NAS OLUJNI UDARI VETRA I MINUS! Košava danas kreće da duva i ne nazire se kada će prestati! Za vikend temperature do +16

Sudeći prema najavama meteorologa, od danas ćemo biti u vrtlogu košave, dok snega neće biti ni na vidiku. Ipak, da vreme zna da iznenadi i u decembru, govori činjenica da će se za vikend temperature iz minusa popeti na čak 16. podeok žive u termometru!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), drugog decembarskog jutra očekuje se mestimično slab mraz u našoj zemlji, dok će tokom dana u većini krajeva biti pretežno sunčano, samo se u Timočkoj Krajini zadržava oblačno i tmurno.

Najniža temperatura u sredu kretaće se od -6 do dva stepena ispod nule, dok će najviša dnevna biti od dva do šest stepeni. U Beogradu od -2 do maksimalnih tri stepena.

Prognozirane minimalne temperature nisu neuobičajena pojava za ovo doba godine i nisu novost budući da se veći deo Srbije suočio sa minusom prethodnih dana.

Ipak, na sajtu RHMZ-a navode da ovakvi vremenski uslovi mogu nepovoljno da utiču na hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate.

Stigla košava, mogući olujni udari

Međutim, ono što će obeležiti ostatak nedelje jesu snažni naleti jugoistočnog vetra koji od sinoć pojačano duva, pre svega u košavskom području.

Kako za "Blic" potvrđuje meteorolog Dragan Đurić iz RHMZ-a, osnovna karakteristika vremena u narednih 10 dana biće vetrovito vreme, odnosno duvaće jak jugoistočni vetar - košava.

- Od danas se naročito u košavskom području očekuje jak jugoistočni vetar, koji će u Podunavlju i južnom Banatu povremeno dostizati udare olujne jačine. U celoj zemlji se očekuje umeren vetar, s tim da se košava ne oseća u celoj Srbiji, pogotovo ne na jugozapadu i zapadu zemlje. Ipak, i u tim krajeva biće umerenog jugoistočnog vetra - ukazuje meteorolog Đurić.

Putanja košave je odavno dobro poznata - razvija se od jugoistoka ka severozapadu zemlje, od Timoka do Subotice, u najvećoj meri kroz Podunavlje, Istočnu Srbiju, Banat i Bačku, preko područja koja se baš iz tog razloga i nazivaju košavska.

Inače, RHMZ je izdao upozorenje da se narednih dana u košavskom području očekuju udari vetra i preko 17 metara u sekundi, što je naznačeno kao potencijalno opasna pojava.

Kako je objašnjeno na sajtu RHMZ-a, to znači da su moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na drveću (lomljenje manjih i tanjih grana), zatim problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima, kao i indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja.

Za vikend porast temperature

Prema rečima meteorologa Đurića, košava će se zadržati praktično do kraja sedmice, a njeno slabljenje biće početkom naredne nedelje kada se očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom.

- U većini krajeva Srbije biće malo do umereno oblačno, ali suvo vreme do kraja sedmice. Od petka do nedelje očekuje se i osetno toplije, te će temperatura u većini mesta biti znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine - ističe Đurić.

Kada je reč o Beogradu, Đurić napominje da će se za vikend temperatura kretati od 10 do 14 stepeni u prestonici.

- Međutim, to važi i za ostala mesta u Srbiji gde će biti osetan porast temperature. Slab mraz očekuje se još samo u četvrtak, a zatim će i jutarnja temperatura biti u porastu - kaže meteorolog.

Naime, prognoza RHMZ-a pokazuje da će u subotu i nedelju minimalne temperature biti od 2 do 4 stepena na Zlatiboru, zatim između 5 i 6 stepeni u Novom Sadu i Nišu, dok će u Beogradu i Kragujevcu minimalna temperatura iznositi čak sedam stepeni.

Osim toga, u srcu Šumadije ovog vikenda najavljene su dnevne temperature i do 16. podeoka, dok će na Zlatiboru dostići neverovatnih 12 stepeni.

S tim u vezi, sve one koji željno iščekuju sneg i pravu zimsku idilu - moraćemo da razočaramo, barem kada je reč o periodu za početak decembra.

- Snega u narednih sedam do deset dana neće biti ne samo u nižim predelima, nego i u planinskom području Srbije. Dakle, pred nama je jedan topliji period, ali pre svega sa akcentom na vetrovito vreme naročito u košavskom području gde će biti izraženi udari jugoistočnog vetra - napominje meteorolog Dragan Đurić.