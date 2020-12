Stefanović uručio odlikovanja zaslužnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović zaslužnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije uručio je danas odlikovanja dodeljena Ukazom predsednika, povodom Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije.

Današnjoj ceremoniji održanoj u starom Generalštabu prisustvovao je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojislović.

Srebrnom medaljom za zasluge odlikovano je 46, a srebrnom medaljom za revnosnu službu 79 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Poštujući mere prevencije u zaštiti od virusa Kovid-19, ministar Stefanović uručio je 10 državnih odličja, poručivši da mu je izuzetna čast što su istaknutim pojedincima dodeljena u znak sećanja na dan koji u našoj istoriji simbolizuje trajan izvor nadahnuća kako srpskom narodu, tako i vojsci.

- Ovu vrstu priznanja nema puno ljudi u životu priliku da dobije. Zato je vaša obaveza veća, ono što radite biće posmatrano i od strane vaših kolega, vaših nadređenih i potčinjenih i to morate imate u vidu u svakodnevnom životu. Istovremeno, morate biti svesni i da ste ova priznanja zaslužili svojim izuzetnim radom – poručio je ministar Stefanović.

Prema rečima ministra odbrane, pri dodeli odlikovanja predsednik Vučić rukovodio se svim onim što je urađeno u prethodnom periodu kako bi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije napredovali.

- Hoću da vam zahvalim što i u ovoj godini kada naša zemlja vodi tešku borbu protiv virusa Kovid-19 nikada niste odustali od svojih zadataka. Ono što sam uvek uočavao i mislim da je veoma značajno za celu zemlju da to vidi, i da to ne smemo nikada da zaboravimo, jeste da pripadnici Vojske Srbije kada god dođe do teških vremena, do izazova, nikada ne okreću leđa, nikada ne zaostaju, nikada ne prepuštaju da neko drugi bude ispred njih u izvršenju zadataka, čak i kada su ti zadaci toliko novi i složeni da ugrožavaju živote. U ime predsednika zahvaljujem vam i na tome. Ova priznanja govore da ste, bez obzira na sve te okolnosti, uvek prednjačili u izvršenju zadataka i da ste zaista ponos naše zemlje. Nemojte to nikada da zaboravite, a mi nećemo nikada zaboraviti to što ste vi uradili i na kakav način se borite da naša vojska bude, ja bih rekao, najbolja na svetu – poručio je ministar Stefanović.

Među odlikovanima srebrnom medaljom za zasluge je i pukovnik Saša Stefanović, koji ističe da mu je izuzetna čast što mu je odlikovanje dodelio predsednik i vrhovni komandant.

- Uvek je čast primiti neku nagradu i zahvalnost za ono što ste uradili, posebno kada dolazi od prvog čoveka u državi i ustalom našeg komandanta. Ovo doživljavam kao satisfakciju za profesionalnu karijeru. To je priznanje koje ja cenim, priznanje meni i mom kolektivu, ali isto tako i mojoj porodici – rekao je pukovnik Stefanović.

Potpukovnik Nebojša Milosavljević takođe je nagrađen srebrnom medaljom za zasluge. Priznanje koje mu je danas uručeno, osim što je velika čast i zadovoljstvo, obavezuje da u budućnosti radi još bolje i požrtvovanije.

- Zahvalio bih predsedniku Republike i vrhovnom komandantu Vojske Srbije na dodeljenom priznanju koje mi je danas uručio potpredsednik Vlade i ministar odbrane. Takođe, zahvalio bih i mom kolektivu. Smatram da je ovo njihova zasluga, jer bez jakog kolektiva, nema ni uspešne realizacije zadataka – istakao je potpukovnik Milosavljević.