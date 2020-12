STUPILE NA SNAGU OŠTRIJE MERE U SRBIJI! Evo ko zbog korone ne radi za vikend, ko samo do 15, a ko do 21 sati

Vlada je oštrije mere na preporuku Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa usvojila na jučerašnjoj sednici

U Srbiji danas stupaju na snagu najnovije, oštrije mere u borbi protiv korona virusa koje je juče usvojila Vlada Srbije na preporuku Kriznog štaba za borbu protiv kovid 19. Mere će važiti do 15. decembra, a u okviru tih 11 dana ugostiteljski objekti, tržni centri, kozmetički saloni... neće raditi vikendom, prehrmbene radnje će raditi do 21 sat, pijace do 15 časova a bioskopi i pozorišta do 17.

Ugostiteljski objekti

Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi, neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova.Ovim objektima je dozvoljeno da obavljaju dostavu hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Tržni centri, prodavnice garderobe, igraonice

Od petka u 17 časova do ponedeljka u pet ujutru neće raditi ni tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice i dečje igraonice.

Isto važi i za frizerske i kozmetičke salone i salone za negu lepote. Vikendom neće raditi i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport.Svim ovim objektima dozvoljeno je da rade radnim danima od pet ujutru do 17 časova.

Radno vreme ostalih objekata

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično, gde se po pravilu ne ulazi u objekat, prilikom kupovine mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom, do 21 čas.Restorani i barovi u okviru hotela i privatnih smeštaja mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana.

Pumpe, apoteke, ordinacije bez ograničenja

Apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja.Čitavog dana, uključujući i vikend, mogu da rade i ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge.

Sportski objekti se mogu koristiti i vikendom za treninge i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza.

U bioskop i muzej do 17 časova

Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije moći će rade radnim danima, kao i subotom i nedeljom, do 17 časova.

Pijace otvorene do 15 časova

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od šest časova ujutru do 15 časova.Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije saopštila je juče da su sve ove mere usvojene sa ciljem svođenja socijalnih kontakata na apsolutni minimum, uz nadu da će one dati željeni rezultat i da ćemo u danima pred nama to videti i u brojevima građana zaraženih korona virusom.

Dodaju da će nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo kontrolisati poštovanje ovih mera:

- Vlada Srbije i Krizni štab apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i ne okupljaju se u stanovima, privatnim smeštajima niti u bilo kojim drugim prostorima jer time ugrožavaju sopstveno zdravlje, zdravlje svoje porodice i predstavljaju rizik po svoju celokupnu okolinu.

U danu iza nas korona je odnela 61 život, virus je potvrđen kod 7.802 osobe, a testirano je 22. 243. Na bolničkom lečenju nalazi se 7.726 osoba, od kojih 288 diše pomoću respiratora.Do danas virus je potvrđen kod 199.158 osoba od ukupno testiranih 1.844.731. Od posledica korona virusa u Srbiji je preminulo 1.765 osoba.