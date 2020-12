ĐERLEK SAOPŠTIO DOBRE VESTI: Vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine!

I pored masovne vakcinacije moramo biti oprezni jer će se pojavljivati sporadični slučajevi kovida - 19, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Đerlek je na početku konferencije izneo je najnovije podatke kada je broj novozaraženih, kao i preminulih u pitanju.

"U Srbiji je u prethodna 24 sata obolelo 7.782 osobe, dok je preminulo 69. Ukupno je testirano u prethodna 24 sata 22.497 osoba. Na respiratoru je 270 ljudi", rekao je dr Đerlek na početku obraćanja.

Direktorka KC Vojvodine Edita Stokić istakla je da je zbog težine kliničke slike u kovid sistem uključen i Institutu u Sremskoj Kamenici, ali i dodala da zbog velikog broja pregleda i sve više zaražanih, Sajam takođe postaje privremena bolnica i ulazi u kovid sistem KC Vojvodine.

Kako kaže, KC Vojvodine bio je prinuđen da napravi reorganizaciju, pa je tako otvorio nekoliko kovid klinika kako na Klinici za rehabilitaciju, urologiju, plastičnu hirugiju i tako dalje...

"Jedini preostali kapacitet koji funkcioniše u non kovid sistemu je zgrada Klinike za neurologiju i psihijatriju", rekla je Stokić.

Dodaje da je Urgentni centar takođe na raspolaganju non kovid pacijentima.

Takođe, dodaje i Klinika za ginekologiju i akušerstvo obezbedila je dovoljno kapaciteta za non kovid trudnice i one kojima je potrebna ambulanta.

"Uočili smo da je ovih poslednjih nedelja priliv pacijenata bio veliki, ali sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Svaka naša jedinica ima i intenzivnu jedinicu gde se ovi pacijenti hospitalizuju", rekla je dr Stokić.

Ona je rekla da je u KC Vojvodine, kao i u celoj Srbiji obolelo dosta i zdravstvenih radnika.

"Uspešno uspevamo da pokrijemo sve potrebe za kadrovima za sada", rekla je dr Stokić.

Dr Đerlek je rekao da i pored masovne vakcinacije moramo biti oprezni jer će se, kako dodaje pojavljivati sporadični slučajevi kovida - 19 i najavio da će vakcinacija biti u prvom kvartalu 2021. godine.

Kako kaže, neće se dozvoliti da građani prime vakcinu koju ne odobri agencija za lekove, odnosno, kako dodaje bezbednu i efikasnu vakcinu.

"One će sve biti besplatne za građane Srbije, i to je još jedan način koji pokazuje kako država razmišlja o svojim građanima", rekao je dr Đerlek.

On je istakao da se nadaju da će "Sputnjik" dati pozitivno ili negativo mišljenje što ranije, ali ne, kako kaže, na uštrb kvaliteta.

"Izuzetno je bitno da je dobijemo što pre, jer nam je procenat prokuženosti oko 20 posto", rekao je dr Đerlek, i dodaje da se nadaju da će prve doze doći do prve godine a neke veće doze do marta meseca sledeće godine.

Dr Đerlek rekao je da krizni štab funkcioniše po principu da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali kako kaže, odluka se donosi na osnovu glasanja svih članova kriznog štaba.

"Mišljenje doktora Tiodorovića i dr Kona veoma cenim i poštujem, kao i njihovo mišljenje, ali prilikom odlučivanja, odlučili su svi članovi kriznog štaba", rekao je dr Đerlek.

Istakao je da se nada da će od 15. do 20., najdalje do 25. decembra da se dostigne pik i da će situacija krenuti da se stabilizuje.

On je istakao da je glavni cilj da se uspostavi što bolje funkcionisanje novih mera, sa većom disciplinom i odgovornošću.

Podsetimo, od danas su na snazi nove mere ograničavaju rad pojedinih objekata od petka u 17 do ponedeljka ujutru u 5 časova kao što smo već pisali u nekoliko navrata.

Podsetimo, kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi, neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. U tom periodu neće raditi ni tržni centri, kao ni frizerski i kozmetički saloni.