"NEMA OTPORNIH NA KORONU!" Dr Stevanović: Svako može da se razboli, bilo da je zdrav ili ima i druge bolesti

O borbi protiv korona virusa u Srbiji, ali i o otvaranju batajničke kovid bolnice, kao i o novim merama koje su stupile na snagu, govorili su direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović i direktorka instituta za onkologiju dr Danica Grujičić.

Ovi lekari sa prve linije fronta su pobedili korona virus. Govorili su najpre o svojim iskustvima i oporavku nakon korone.

- S obirom na to da kada sam se razboleo, to je bilo vreme kada smo mnogo toga naučili. Moj tok bolesti išao je onako kako smo očekivali. Ako uradite sve kako treba, veće su šanse da ćete preboleti ovu bolest. Naravno, proces oporavka traje još tri nedelje ili i do mesec dana - kaže Stevavnović, prenosi Blic.

Prva stvar je koju ljudi moraju da shvate, dodao je, jeste da nema otpornih na ovu bolest.

- To znači da svako može da se razboli, bilo da je zdrav ili ima i druge bolesti. Zatim, ako se ne javite lekaru odmah, rizikujete da se bolest pogorša podmuklo. Kada se jave simptomi poput kratkog daha i teškog neproduktivnog kašlja, onda je to klinička slika koja će sigurno zahtevati bolničko lečenje.

Takođe, dešava se da ljudi zaborave da su imali bolest i ne poštuju savete koje im se daju na otpustu. Tako rizikuju da im se kasnije jave komplikacije. Sve se svodi na to koliko ćemo imati poštovanja prema našem organizmu i dozvoliti mu da se oporavi od bolesti - objašnjava Stevanović.

Dr Grujičić je napomenula da redovno kontroliše da li ima antitela, ali i da poštuje sve smernice u vezi sa oporavkom.

Svakog jutra Infektivna klinika osvane s pacijentima, koji su i na hodniku zbog prevelike gužve, potom se prevode u druge bolnice, objasnio je dr Stevanović.

- Nekad imamo na kraju dana 10 odsto slobodnih postelja, a nekad svega pet. O rasterećenju bolničkih kapaciteta je rano da govorimo. Imamo pacijente koji su na veštačkoj ventilaciji i do 40 ili 50 dana.

Ali, kovid bolnica u Batajnici je došla kao pojačanje u pravom trenutku. Dobili smo značajan kapacitet gde možete lečiti kontrolisano u zaista dobrim uslovima veliki broj bolesnika. Kapacitete nam neće značajno rasteretiti, ali će nam dati slobodu da radimo bez presije gde sada da nađemo slobodne krevete - kaže Stevanović.

Prema rečima direktorke kovid bolnice u Batajnici dr Tatjane Adžić Vukičević, do sada je primljeno oko 25 bolesnika na lečenje koji zahtevaju smeštaj na poluintenzivnoj i intenzivnoj nezi.