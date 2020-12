U godini kada, uprkos situaciji sa koronom i napadima jednog dela opozicije, vi nastavljate da gradite i da se borite je neverovatan uspeh jedne države. Za 40 dana nikla je potpuno nova kovid bolnica, a očekujemo ih još, i to niko ne može da vam ospori, rekao je za Novo jutro TV Pink gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Zdravstveni sistem Srbije od juče ima novu ustanovu - namenski i u najkraćem roku podignutu, kovid bolnicu u Batajnici kapaciteta gotovo hiljadu bolničkih ležajeva. Vučević je gostujući na TV Pink istakao značaj nove bolnice, koja je, kako kaže, došla u trenutku kada je najpotrebnija.

-Čestitam svima koji su za četiri meseca uspeli da urade ovako nešto. Ne možete da ne budete ponosni na to da je vaša država tokiko sposobna. U godini kada ste izdvojili milijarde da pomogete lekare, privatnom sektoru, investirate, čuvate radna mesta i ne ulažete samo u postojeće bolnice, već pravite nove, je neverovatan uspeh. Ne mogu da razumem napade na uspehe – kaže Vučević za TV Pink.

Kako kaže, politika treba da se stavi po stanu i da se fokus bude borba sa virosm koji je pokorio ceo svet. Međutim, ukazuje na činjenicu da jedan deo opozicje ne mari na borbu države sa virusom, već na sve načine pokušava da je ospori.

-Ranije smo imali smo lomljenje gradilišta tokom rekonstrukcije centra grada, lomljenje saobraćajnih znakova, evo sada i napade oko novih kovid bolnica. Dva, tri dana pred otvaranje bolnice da neko pokušava da je ošteti lomljenjem, to je neverovatno. Država se bori za svaki život, i to je ovoj vlasti važno – dodaje Vučević.

Pored gradnje novih kovid bolnca, Vučević je da će KC Vojvodina, takođe posle 40 godina, dobiti dva potpuno nova bloka zgrada. Kaže da je pitanje trenutka kada će početi izgradnja, ali ističe da će izgradnja KC Vojvodine obeležiti početak naredne godine.

-Novi blokovi KC Vojvodine značiće mnogo. Pored KC Niša, Vovjvodine, gotove kovid bolnice u Batajnici i očekivanje nove u Kruševcu, konstantno se ulaže na celoj teritoriji zemlje. Tamo gde su Srbi, mi smo svuda i svuda pomažemo – dodaje on i kaže da država pomaže građanima na Kosovu.

Hala na Novosadskom sajmu za 24 sata adaptirana u kovid bolnicu

Hala 1 Novosadskog sajma adaptirana je i pretvorena u privremenu kovid bolnicu za pacijente sa lakšim simptomima i to je, kao je ocenio Vučević, još jedan neverovatan uspeh.

- Ono što je bilo najavljeno, to je i učinjeno za samo jedan dan, tako da je hala na Novosadskom sajmu spremna da radi u narednom periodu kao privremena kovid bolnica. Zahvalan sam svima koji su radili na tome. Videćemo kada ćemo tačno da primimo pacijente. Za 24 časa smo uspeli to da uradimo, 312 ležaja će tamo biti, što nije malo – kazao je Vučević.

"Vakcine su važne za borbu sa koronom. Nadam se određenoj dozi u Srbiji do kraja godine"

Vučević je za Pink istakao da poštuje napore predsednika Srbije Aleksandra Vučića u borbi sa COVD-19, i želju da što pre građanima obezbedni pouzdane vakcine.

-Podržavam predsednika koji birine o građanima. Mi mora da kupimo vakcine gde god možemo. Nadam se da će dražva do kraja godine da nabavi veliku dozu vakcinu, a to nije lako. Za to treba novaca, a i morate da nađete da kupite. Važno je i obezbeđenje da su vakcine zdrave za ljude – kazao je Vučević i rekao da će do kraja godine započeti proces imunizacije, i da Srbiju očekuju normalni tokovi.

Kako kaže, glavni cilj je rastretiti zdravstveni sistem, ali i stbilna ekonija i da državu očekuje velika borba.

-Treba sačuvati plate i penzije, treba sačuvati ljude koji su na prvim linijama formnta. Svi oni trpe veliki udar. Pored njih turističke agnecije, ceo privatni sektror je pred ekonomskim izazovma. Ugostitelji takođe stalno imaju neke restrikcije – rekao je Vučević.