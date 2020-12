HUMANITARNA AKCIJA "SRPSKE SOLIDARNOSTI" - Pokrenuta akcija "Slatki karavan" za Božićne i Novogodišnje paketiće za našu decu sa KiM! (FOTO)

I ove godine humanitarna organizacija Srpska solidarnost pokreće akciju "Slatki karavan" u toku koje će prikupljati slatkiše, grickalice i igračke za Božićne i Novogodišnje paketiće za našu decu sa Kosova i Metohije.

Prethodnih godina prikupili su:

- 2016. godine 200 paketića;

- 2017. godine 450 paketića;

- 2018. godine 950 paketića;

- 2019. godine 2100 paketića;

- 2020. godine 2500 paketića.

Prošle godine podelili su 2500 paketića našoj deci, a Slatki karavan obišao je sever Kosmeta, centralnog Kosova, Kosovskog pomoravlja, enklava u Metohiji i enklavu na Šar planini! To je samo jedan mali gest, način da im pokažu da nisu sami, da im pružaju podršku, i da im ulepšaju Božićne i Novogodišnje praznike jer oni naši mali heroja to zaista zaslužuju. Akcija traje do 20 12.2020

Ukoliko želite da i Vi uzmete učešće u ovoj akciji možete im se priključiti doniranjem slatkiša koji će se prikupljati u navedenim mestima: Novi Sad, Beočin, Futog, Sremska Kamenica, Petrovaradin, Vršac, Plandište, Temerin, Valjevo, Ub, Umka, Bor, Beograd, Priboj, Subotica, kao i u Republici Srpskoj u Bijeljini i Banja Luci! Takođe, ko nije u mogućnosti da donira slatkiše možete uplatiti novčana sredstva na žiro račun broj: 340-11013053-38 sa naznakom „Za slatki karavan” ili uplatom putem PayPal-a na srpskasolidarnost@gmail.com i deviznog računa:

Currency tag (EUR,$,RUB…)

SWIFT CODE: GIBARS22

IBAN: RS35340000001101305338

NAME: Srpska solidarnost

ADDRESS: Beograd, Skerlićeva 12

Moguće je i doniranje putem ugovora o donaciji za sve društveno odgovorne kompanije.

Verujemo da smo istog mišljenja i da uz malo dobre volje možemo uradi nešto dobro, plemenito i humano.

Naše malo je nekome mnogo!