Krkobabić: PENZIONER NIJE STANJE DUHA! Dostojanstvo pre svega, jer su to krativni, vredni ljudi!

Ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić istakao je da se civilizacijski nivo jednog društva meri odnosom prema najmlađima i prema najstarijima.

Krkobabić je naglasio potrebu da se sa velikim uvažavanjem odnosimo prema penzionerima koji su, pre svega, dostojanstveni i vredni ljudi.

- Penzioner nije samo stanje duha! Korisnici različitih penzija starosne, invalidske, porodične - to su ljudi, koji su i dalje profesori, lekari, radnici, trgovci, umetnici... Ljudi koji i dalje rade i stvaraju! Svoditi te ljude samo na uobičajenu frazu „to su samo penzioneri“ je neispravno. PUPS je odavno jasno definisao svoj odnos prema starijoj populaciji. To je odnos iskrenog uvažavanja - istakao je predsednik PUPS-a i objasnio kakav odnos društva najstariji zavređuju:

- Naši najstariji sugrađani zaslužuju odgovarajuću socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće kulturne i sportske sadržaje... Danas je nedopustiva socijalna distanca. Socijalna distanca – nikako! Fizička – da! Moramo da se povezujemo. Jer čovek koji je socijalno izolovan, ne može da opstane dugo.

Milan Krkobabić, lider PUPS-a posebno je istakao potrebu za međugeneracijskom solidarnošću:

- Civilizacijski nivo jednog društva meri se odnosom prema najmlađima i prema najstarijima. Ako nam je taj odnos valjan, onda smo postigli nešto veoma vredno. To je ključ! I ne smemo da dozvolimo bilo koji vid starosne diskriminacije, koji mora da bude izdvojen i najoštrije osuđen! To je deo domaćeg vaspitanja. Zašto danas ne vidimo mogućnost da tri generacije žive i pod jednim krovom? Ne moraju bukvalno, ali da su povezani. Ako sačuvamo porodicu kao osnovnu ćeliju društva, ako sačuvamo lokalne zajednice i njihove inicijative, govorim to i zbog sela Srbije, sačuvaćemo i zdrave odnose i solidarnost u društvu.