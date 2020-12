"ARANŽMANI RASPRODATI, ZAKASNILI SMO" Dr Tiodorović upozorava: Odlazak na skijanje nosi veliki RIZIK ZA PRENOŠENJE KORONE

Epidemiolog Branislav Tiodorović podržava mere koje preduzimaju Austrija i Nemačka u pogledu skijališta, smatrajući da je kod nas kasno o tome da se razmišlja jer su aranžmani rasprodati.

Budući da je veliko interesovanje ljudi za boravak u planinskim centrima, možemo da očekujemo da će biti mnogo osoba u istom trenutku na jednom prostoru, što predstavlja epidemiološki rizik, kao što je bio slučaj sa "crnim petkom".

Kada se vide slike iz planinskih centara gde je na jednom mestu zbijeno na stotine ljudi, može se očekivati da će među njima biti veliki broj obolelih osoba za pet do deset dana. Nikako da izađemo iz začaranog kruga…

Ovim rečima epidemiolog profesor dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za suzbijanje kovida 19, svoju reakciju na slike ljudi koji u redovima čekaju otvaranje ski-sezone na skijalištu na Kopaoniku, koje su se prekjuče pojavile u svim medijima.

Profesor Tiodorović kaže da je bio iznenađen kada je video da su turističke agencije objavljivale da su svi aranžmani za planinske centre u Srbiji za doček Nove godine rasprodati. To se odnosi na Kopaonik, Zlatibor i na Staru planinu…

- Nalazimo se u jednoj situaciji gde odlazak tamo i boravak sa velikim brojem ljudi u istom prostoru predstavlja veliki rizik, najblaže rečeno, za prenošenje korone. Nije problem skijanje kao skijanje, jer skijaši na stazi nisu jedan do drugog. Ali, problem su pauze pre i posle skijanja gde ti ljudi u kafićima sede zajedno, ćaskaju, piju čaj, borave u istim prostorijama sa velikim brojem ljudi… Nisam video da su oni koji su kupili ski-pas držali rastojanje. Bila je ogromna gužva. Dobili su ljudi popuste i gledaju da ih iskoriste. Video sam da je neko davao izjavu kako poštuju mere jer nema gostovanja pevača i koncerata tog tipa, kao i zabavnih programa. O čemu ti ljudi govore? Nisu doveli pevače ali se sve drugo organizuje – ističe Tiodorović.

On naglašava da su dobre mere koje preduzimaju Austrija i Nemačka u pogledu skijališta. Za nas je, po njegovom mišljenju, sada kasno.

- Aranžmani su rasprodati. Ko bi vratio novac ljudima i odbio ih da ne dođu? Od toga nema ništa. Bojim se da nam ni otvaranje novih bolnica neće završiti posao kada se bude nastavio niz velikog broja obolelih. Pa evo sada u niškim bolnicama ima najmanje 420 Beograđana. Kao da su došli turistički, a nisu, nažalost. To su strašni podaci. Strašno je što sve više na respiratorima imamo starije ljude koji nisu išli u skijališta ili u banje, a oboleli su. Prenele su im verovatno mlađe osobe koje se nisu pridržavale mera jer su išli na žurke – navodi dr Tiodorović.

Na pitanje, da li će nam nove epidemiološke mere koje je usvojila Vlada Srbije pomoći u obuzdavanju epidemije, on kaže da one mogu da imaju značajan uticaj da se epidemiološka situacija smiri, ali ako ne bude rigorozne kontrole pa čak i kažnjavanja, ne možemo za Novu godinu da očekujemo smirivanje stanja. Tek za 10 do 12 dana može da se vidi da li su se mere odrazile na smanjenje kontakata među ljudima. Jedino ostaje, kaže on, da se nadamo da će do toga doći.

- Ima mišljenja da neće veliki broj ljudi ići na zimski odmor i da će to biti od tri do pet odsto građana. Pa izračunajte koliko je to zapravo mnogo ljudi u ovako teškoj situaciji. Zamislite šta će biti posle zimovanja kada pet odsto Beograđana ode na planinu… Pa i ja bih voleo da idem da se odmaram na Zlatiboru, recimo, ali sam svestan koliki je to rizik. Sada nije trenutak da se o tome razmišlja – zaključio je dr Tiodorović.