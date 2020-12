Predsednica Centra za evroatlantske studije Jelena Milić oprostila se potresnom porukom od proslavljenog pevača Džeja Ramadanovskog. Milić se Džeju zahvalila na podršci koju joj je pružio u vreme kada su joj mnogi okrenuli leđa.

Njenu poruku prenosimo u celosti:

U leto '98 sam pobegla u podstanare od porodičnog nasilja. Sin Sava 3.5 godina, ćerka Ana 2.5 godine. Sama, bez podrske porodice. Prijatelja nesto nisam ni imala tad.

Neki “zajednički” svedočili da sam zlostavljala decu po sugestiji EX - Dragana i Dejan Uzelac- nek nose svoj krst.

* Edit: Bio i neki prvi brak nekih ranih dveedesetih, posh i to, još na BNG, kad sam sama napravila subverziju vlasite svadbene žurke i posle Losing My Religion REM, na šok mladoženje i Co pustila NI JEDNE USNE SE NE LJUBE SAME...A tek UGASILA SI ME....

Iz stana u televizorkama na NBG u koji sam se odselila inicijalno te '98, ponevši dečiju garderobu i dve šerpe - HVALA Tijana Mahieu zivot si mi spasla, morala sam se odseliti jer je gazda, vojno lice, “otkrio “ da radim u "neprijateljskom " Helsinškom odboru za ljudska prava.

Pre toga, u očaju, OBRATILA SA, SE ZA POMOĆ. Roditeljima. TAD I SKORO NIKAD VIŠE.Dve-tri noći prespavala u FW bubi koja je imala sto godina ispred kuće mojih roditelja i sestre u Koste Zivkovića 15 u nadi da će me primiti. NISU.

Roditelji lekari BTW, koristili su izgovore tipa: “Mora da si ga provocirala kad te je tukao” ( i otac i majka) ili keva u Urgentnom dok ležim prebijena u proleće 98:” Što si se prijavila, sramotiš me kod kolega".

Anyhow, nađem stan preko oglasa u Tadeuša Košćuška u zimu 99.

Hvala Chris Lamb, Bert Braun i Donatella Bradić za pomoć oko selidbe i smeštaja. Sjebana, nikakva od borbe po sudovima protiv lažnih optužbi za zlostavljanje dece od EX muža and policajca ( protiv mene špijuna mislite o tome kao i o svakom pokušaju prijave nasilja u policijskoj staniici u Majke Jevrosime do tad kod kolega o kolegi....

U sudu borba se vodila kod sudije KRSTA BOBOTA - goreo u paklu što se mene tiče, svedok - od EX potplaćena bejbisiterka. Borba za starateljstvo u centru za socijalni rad u Gospodar Jovanovoj, borba protiv prijave the EX da sam “strani špijun” u proleće 99 tokom NATO bombardovanja !!! BTW ista radnica centra za socijalni rad koja se primila na EX priču da sam špijun jer sam pomagala istragu o kidnapovanju CARE AUSTRALIA radnika, je posle godinu dve dobila posao u CARE AUSTRALIA u Beogradu, sto sama saznala teško jer me je odbila za posao na konkursu!

Borba da decu upišem u obdaniste na cosku Cara Dusana i Tadeusa Košćuška. Tuga. Jedina zlo mama koja ih prva ujutro u 6 dovodi i poslednja oko 6 popodne uzima, jer malo je koja tad radila. Prezir svih, uključujući i vaspitačica.

KAFE DORCOL. Tad jos nisam bila ona s TV, ona koju jure da im nesto "kod Vućica sredim". Bila sam sjebana, rastrzana, mrtva.... Džejovo "dobro jutro komšinice" preraslo je malo po malo u redovne kafe i priče o smislu života. Produžilo se i kad su deca prešla u Braća Baruh OS. BTW hvala i Silvija Novkovbić, jedina prava komšinice iz Tadeuša Košćuška za sve u tom periodu, i za prizavanje da si videla kad me je EX 2003. šutirao ispred zgrade.

Mislim da su me kafe i razgovori sa Džejom spasli tad i kasnije. Nadam se da su i njega nasi razgovori makar malo relaksirali, bar tokom bombardovanja, kad je slušao od mene i stvari koje mnogi nisu znali o ratu na Kosovu, nikad me ne prekidajući, postavljajući mnoga pitanja, verujući u ono što govorim.....



Pre jedno 5-6 godina morala opet da se selim iz jos jednog u drugi podstanarski stan, pa zavrsim u Skenderbegovoj -novogradnja na ćošku sa Visokog Stevana, prevaranti izvođači, prevaranti rentijeri i neki nadobudni doktor i žena mu sa prvog sprata ( ili drugog) koji me davio u po bela dana, na očigled i ravnosušnost mnogih jer se nije slagao sa mojim stavovima i nije me hteo u zgradi.

Jedva sam Džeja obuzdala da ga ne juri.

ĆAO DRUZE. NI JEDNE USNE SE NE LJUBE SAME. HVALA ZA SVE KAFE, PRIČU I PODRSKU. VIDIMO SE USKORO. JEDNOM KAD ODEMO VRATITI SE NECEMO. KOME TREBAJU LJUDI KOJI SUTRA NEMAJU.

PS Jedva sam ga ubedila da sam mu bila na koncertu na Sajmu ranih devedesetih i da mi je "Ni jedne usne se ne ljube same" NAJOMILENIJA PESMA SVIH VREMENA....

MADA BI HIMNA MOG KRETENSKOG ŽIVOTA MOGLA DA BUDE -VETROVI ME LOME JA TERAM PO SVOME!