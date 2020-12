BEJBI BUM U GAK "NARODNI FRONT": Oboren rekord od pre 20 godina

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front" u Beogradu oboriće ove godine rekord od pre 20 godine po broju porođaja. Do kraja godine, kako je za Telegraf.rs rekao direktor ove ustanove prof. dr Željko Miković, biće obavljeno 7.800 porođaja, i biće rođeno oko 8.000 beba. A možda i više.

- Sada imamo više od 7.200 porođaja. Do kraja godine imaćemo 7.800, i sigurno oko 8.000 beba. To je najveći broj porođaja u poslednjih 20 godina - kaže Miković.

Na ovoliki broj porođaja u ovoj ustanovi, prema njegovim rečima, sigurno je uticao i korona virus, zbog kojeg je i dalje epidemija u Srbiji. Ali, kako kaže, bebe ne mogu da čekaju da ova bolest prođe.

- Sigurno je da je na to uticalo i to što su manja porodilišta bila duže vreme pretvorena u kovid bolnice, ali je ovo, ipak, jedan dobar pokazatelj, da bebe ne mogu da čekaju da prođe korona - navodi Miković.

Otkriva i u kom mesecu se do sada rodilo najviše beba. Prevarili smo se da je to septembar, kako inače, biva, jer se veruje da se najviše beba napravi za vreme novogodišnjih praznika.

- Što je najinteresantnije, to je bio avgust. To nije vreme kada su bile zatvorene bolnice, to je interesantno. U julu je bilo, takođe, dosta, ali maksimalan broj do sada je bio u septembru - otkriva nam prof. dr Miković.

Fantastična uspešnost vantelesne oplodnje

Nove rekorde on očekuje i naredne, 2021. godine a sve zato jer će, zahvaljujući novoj opremi, moći da obave više vantelesnih oplodnji. Kad smo kod toga, navodi da im je uspešnost vantelesne u jesenjem ciklusu bila 52 odsto.

- Dobili smo duplu opremu za embriološku laboratorijiu, pa imamo mogućnost da uradimo i duplo više nego što smo do sada radili. Računamo da ćemo sledeće godine moći da uradimo i oko 500, a do sada smo radili negde oko 250 i 300 vantelesnih oplodnji godišnje.

- U drugoj polovini godine smo povećali broj tih žena koje se uključuju u program i odradili praktično sve iz zastoja koji se napravio jer u proleće nismo radili dva meseca. Tako da smo uspeli sve žene, koje smo planirali, da završimo i povećali smo i uspešnost procedure. U ovom jesenjem ciklusu uspešnost procedure je 52 odsto što je fantazija. Sa novom opremom koja je sad stigla počećemo da radimo i te neke nove procedure koje olakšavaju implantaciju embriona, zatim da se iz jedne ćelije odradi genetika ploda da bi se izabralo zdravo dete, počećemo da radimo i spontane cikluse, a do sad smo radili samo stimulisane, tako da računamo da ćemo povećati broj tih žena koje će se lečiti u državnim ustanovama - rekao je Miković.