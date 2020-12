Dr Tiodoroviću IZGREBALI AUTO dok je bio na sastanku: "Ne bavim se politikom! Ja sam lekar i NE ZNAM ZAŠTO OVO RADE"

Profesoru Branislavu Tiodoroviću, epidemiologu i članu Kriznog štaba, danas je izgreban automobil dok je bio na sastanku u Gradskoj kući u Nišu.

Kad je izašao sa sastanka, dr Tiodorović je na površini svog crnog automobila primetio ogrebotinu dugačku oko metar i po duž prednjih i zadnjih vrata na strani vozača. Oštećenje je očigledno napravljeno metalnim predmetom, možda ekserom ili ključem, i jasno je da nije nastalo slučajno.

Profesor Tiodorović kaže da "ne razume kako se pojedini ljudi bave politikanstvom u toku epidemije, umesto da svi budemo jedinstveni u borbi protiv virusa".

- Ja nisam političar i ne bavim se politikom! U sve ovo sam ušao čista srca, a danas, povrh svega, doživljavam da mi izgrebu auto. Pa dokle? I zašto?! - kaže dr Tiodorović.

Dr Tiodorović je ogorčen i što se minulih dana našao na udaru pojedinaca u javnosti da je "nestručan", kao i pojedinih političara iz opozicije koji su kritikovali to što je njegova ćerka Danica, dermatovenerolog, koja je u dva naleta lečila obolele u kovid bolnici KC Niš, postavljena na mesto pomoćnika generalnog direktora KC Niš za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost.

Kaže da se, i kada je svojevremeno bila epidemija gripa, odazvao na poziv tadašnjeg ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, "kao i danas, kada sam se kao penzioner odazvao na poziv predsednika u borbi protiv korone".

- Ja, koji sam se usavršavao u Pasterovom Institutu u Parizu, koji sam prošao kroz 200 epidemija kao lekar, da budem prozvan da sam nestručan?! Izvinite, ali mene to uznemirava. Poslednjih dana sam takođe doživeo da prozivaju moju ćerku što je postavljena na mesto pomoćnika generalnog direktora KC Niš. Zašto neko, pre nego što išta kaže, ne proveri nečiju biografiju, i moju i njenu?! Njenu stručnost niko ne može dovesti u pitanje u naučnim krugovima, ona ima reference za obavljanje te funkcije. Čemu sve ovo od naroda koji ja toliko volim? - kaže za profesor Tidorović.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1976. godine, bio je dugogodišnji redovni profesor Medicinskog fakulteta i šef Katedre za epidemiologiju u Nišu, a dugi niz godina bio je na čelu niškog Zavoda za javno zdravlje, da bi tokom devedesetih vodio i Klinički centar Niš.

U jednom intervjuu ispričao je kako se 1986. godine našao u Pasterovom institutu u Parizu.

- Često su me pozivali na njihove simpozijume na kojima su obrađivane retke bolesti, epidemije koje su se dešavale u svetu, pogotovo u Africi. Slušajući i učestvujući u tom radu u Pasterovom institutu meni se činilo u početku da to deluje kao neka pretpostavljena budućnost. Danas, gledajući iz ove situacije u kojoj se svet nalazi, vidim koliko je to bilo opravdano. Dobro je što sam imao priliku da tada čujem o novim zarazama i o mogućim epidemijama. Takođe, tamo sam imao priliku da upoznam ljude poput Lika Montanjea, kao i njegovu ekipu. Oni su prvi uspeli da dokažu virus HIV-a, dobitnici su Nobelove nagrade. U više navrata boravio sam tamo, usavršavao se, i to iskustvo mi je pomoglo tokom čitave moje karijere, kao i kasniji odlasci na načne skupove - ispričao je tada Tiodorović u intervjuu za “Blic”.