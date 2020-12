PROCEDURA POKOPA ISTA KAO ZA VREME VARIOLE VERE: Telo pokojnika može da PRENESE ZARAZU!

Virus može biti na koži i u telesnim tečnostima, zbog čega je, kažu stručnjaci, neophodno da se umrli prvo stavi u limeni, pa u drveni sanduk.

Koronavirus može biti prisutan na koži i u telesnim tečnostima preminulog, zbog čega je, kako kažu stručnjaci, izuzetno važno da se poštuju procedura i propisi u vezi sa sahranjivanjem osobe umrle od kovida 19!

Način ukopa, specifičan za pandemije, dodatno poskupljuje i sahranu jer se umrli prvo stavljaju u limeni, pa u drveni sanduk. Pored toga, dodatne troškove imaju i pogrebna preduzeća koja znatno više sredstava izdvajaju i za zaštitnu opremu zaposlenih, kao i za dezinfekciju groblja.

Dr Goran Belojević, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rekao je da se sahranjivanje umrlih od kovida obavlja potpuno isto kao što je svojevremeno to rađeno sa umrlima od variole vere.

- Virus se može preneti i sa umrlog. On može biti na površini kože ili u telesnim tečnostima umrlog, tako da je neophodno da svi umrli koji imaju dijagnozu U07.1 ili U07.2, što je šifra kovida 19, budu što pre, bez mnogo nošenja leša, stavljeni u limeni kovčeg, pa u drveni - objasnio je dr Belojević i dodao da virus, u slučaju da nisu ispoštovane procedure, može zaraziti i zemlju i podzemne vode.

Dodaje da je ovakav način sahrane u prvom mahu i dupli trošak za porodicu.

- Toliko koliko košta drveni kovčeg, košta i limeni. Ne znam da li to država kasnije refundira, ali porodica to mora da pokrije u prvom mahu. Ako je drveni 15.000 dinara, onda je toliko i limeni. Međutim, to se jednostavno mora. Sada je vreme smrti, a ovaj virus je otelotvorenje đavola. A kada se masovno umire od zarazne bolesti, onda se sve, pa i sahrana, mora tome prilagoditi - kaže dr Belojević i dodaje da razume da je porodicama teško jer se ne mogu oprostiti sa pokojnikom.

Vesna Prćić: Dezinfikuju se i groblja Vesna Prćić, direktorka JKP „Pogrebno“ u Subotici, rekla je da je i poslovanje tog pogrebnog preduzeća u vreme epidemije opterećeno dodatnim troškovima. - HTZ oprema koju koristimo za zaštitu je za jednokratno korišćenje. Nabavljamo i znatne količine sredstava za dezinfekciju kako bi svi na sahranama mogli da dezinfikuju ruke, a novina u vreme epidemije jeste i stalna dezinfekcija grobalja.

Kako se sahranjuju umrli od korone

Identifikaciju preminulog od kovida 19 obavlja jedan član porodice

On nema kontakta sa preminulim, kratko se zadržava i nosi zaštitnu opremu

Telo se smešta u limeni sanduk, koji se zavari

Limeni sanduk se stavlja u drveni i potom predaje pogrebniku

Tela preminulih od korone se ne kupaju, ne čiste, ne briju i ne češljaju

Način sahranjivanja je propisan posebnim Pravilnikom o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica

Pravilnik je u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti