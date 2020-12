DA LI ĆE ZA PRAZNIKE PADATI SNEG? Predviđanja za narednih mesec dana bude nadu da ćemo IMATI IDILIČNU ZIMSKU ATOMOSFERU

Za sada je verovatnoća da za Božić po gregorijanskom kalendaru bude snega relativno niska, ali i dalje postoji.

Danas će biti oblačnije, tmurno i nad kopnenim predelima ponegde uz pojavu slabe kiše ili rosulje, dok bi preko 800mnv ponegde bilo i slabog snega.

Vetar će okrenuti na severozapadni smer, dok će duž Jadrana prolazno biti umerene i jake bure. Danas malo hladnije u odnosu na juče, posebno na planinama uz dnevni maksimum od 3 do 7 stepeni Celzijusa, iznad 800mnv do 2 stepena Celzijusa.

Od danas će nad nama ojačati polje anticiklona, dok će se serija ciklonalnih aktivnosti preko Velike Britanije i Skandinavije kretati dalje na istok.

“To znači da će u višim slojevima atmosfere početi priticanje relativno toplog vazduha te će na planinama regiona već od utorka biti relativno toplo, često i preko 9 stepeni Celzijusa te će se sneg vrlo brzo otopiti. Za razliku od planina, u nižim delovima regiona i kotlinama će se zbog statične atmosfere hladan vazduh koji je teži spustiti ka tlu uslovljavajući pojavu temperaturne inverzije, a zbog hladnijeg vazduha pri tlu tačka kondenzacija će se lako ostvariti i uslediće pojava magle koje će se u velikom delu regiona ispod 500mnv zadržavati i ceo dan”, objašnjava meteorolog Marko Čubrilo.

Vetar će biti vrlo slab. Jutarnji minimumi od -1 do 3 stepena Celzijusa, a na planinskim visoravnima do -8. Tokm dana u predelima sa maglom hladno uz maksimum između 1 i 5 stepeni Celzijusa, dok će u predelima bez magle biti i oko 12, a na primorju ponegde i do 15 stepeni Celzijusa i upravo ta činjenica da je na planinama i primorju toliko toplo pokazuje da je ovo “veštačka” zima.

Oko 21. decembra modeli imaju signal za moguće narušanje tog anticiklona, ali još nije jasno kako bi ta promena zaista izgledala. Trenutno je verovatnija opcija otopljenja u nizijama i zahlađenja na planinama uz prolazne padavine, ali postoji i deo simuacija na oba modela koji oko 23 decembra daju jači, istočnije, lociran ciklon i u tom slučaju bi snega moglo biti i u nizijama za doček Božića po gregorijanskom kalendaru.

Trenutno, posle 25. decembra deluje da sledi još jedan “pokušaj” atmosfere da razvije anticiklon u širem području Arktika, Skandinavije i zapdne Evrope.

To je trenutno signal koji stoji na GFS-u, ECMWF i CFS modelu, a da li će na kraju od toga nešto i biti tek će se videti. U nekom momentu doći će do uspešnog građenja tog anticiklona kojeg modeli već neko vreme pokušavaju da razviju, jer u ovakvim situacijama atmosfera često više puta pokušava razviti sinoptiku koja zaustavlja uticaj Atlantika, ali da bi se to zaista i desilo uslovi moraju biti gotovo idealni, a to nije tako lako ostvarivo.

Posle slabih padavina ponegde za ovaj vikend pred nama je ponovo sivilo i magla u nizijama i sunce na planinama.