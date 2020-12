DR LAĐEVIĆ DO NAJSITNIJIH DETALJA OBJASNIO: Šta da radi i KUDA DA IDE svako od nas ako test pokaže da je POZITIVAN NA KORONU

Naime, objasnio je i proceduru šta da radi pacijent koji je na testu bio pozitivan.

Preporuka je da dođe na vreme i da se pregleda. "Prvo se ide u kovid ambulante. To je mesto gde se vrši primarna trijaža da li imate teži ili lakši oblik bolesti. Ukoliko je taj oblik blaži, propisaće se lekovi i pacijent će se vratiti kući i zakazaće se kontrola", objašnjava doktor.

Kada se u kovid ambulanti zaključi da postoji napredak bolesti, da ide u neželjenom pravcu, da osnovna terapija nije delovala, onda se takav pacijent šalje na trijažna mesta unutar bolnica kao što su Infektivna klinika, Bežanijska kosa, KBC "Dragiša Mišović" i tamo se radi druga trijaža, kaže Lađević.

U bolnicama se obično uradi i skener pluća i procenjuje se da li pacijent može da nastavi lečenje kod kuće ili mora da se hospitslizuje. U tom trenutku se njemu obezbeđuje mesto u bolnici i nastavlja bolnički tretman, dodaje Lađević.

U bolnici u Batajnici, u kojoj se nalazi skoro 500 bolesnika, oko 100 je na različitim tipovima mehaničke ventilacije, a od toga je njih 10 odsto intubirano, naveo je Lađević. Lađević je za Javnis servis rekao da se ceo jedan objekat u Batajnici sa 400 kreveta, napunio. "Nažalost, otvoren je i novi objekat, koji do sada nije morao da bude otvoren. Otvoren je još jedan sprat koji ima 102 kreveta i on je poprilično popunjen, a u prvom objektu B nalazi se jedinica intenzivnog lečenja i u toj jedinici ima skoro 90 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. To su pacijenti na respiratorima, oko 40 je intubirano", naglašava kordinator svih kovid bolnica. Lađević kaže da je, kada je pacijent na mehaničkoj ventilaciji, procenat preživljavanja 30 ili 40 procenata. Od marta, kako je rekao, postoje velika iskustava i može se govoriti o brojkama koliki je taj procenat. Dodaje da su sve su to jako teški pacijenti i zahtevaju veliku negu. "Protokoli lečenja su su jedinstveni za celu Srbiju, apsolutno se primenjuju i imaju mogućnosti da se primene. Ja ne mogu da iskontrolišem celu Srbiju da li se sve do tančina primenjuje ali podrazumeva se da se primenjuje jer su vrlo striktno i jasno napisani i proceduralno i postupno", kaže Lađević. Doktor Lađević objasnio je i proceduru šta da radi pacijent koji je na testu bio pozitivan. Preporuka je da dođe na vreme i da se pregleda. "Prvo se ide u kovid ambulante. To je mesto gde se vrši primarna trijaža da li imate teži ili lakši oblik bolesti. Ukoliko je taj oblik blaži, propisaće se lekovi i pacijent će se vratiti kući i zakazaće se kontrola", objašnjava doktor. Kada se u kovid ambulanti zaključi da postoji napredak bolesti, da ide u neželjenom pravcu, da osnovna terapija nije delovala, onda se takav pacijent šalje na trijažna mesta unutar bolnica kao što su Infektivna klinika, Bežanijska kosa, KBC "Dragiša Mišović" i tamo se radi druga trijaža, kaže Lađević. U bolnicama se obično uradi i skener pluća i procenjuje se da li pacijent može da nastavi lečenje kod kuće ili mora da se hospitslizuje. U tom trenutku se njemu obezbeđuje mesto u bolnici i nastavlja bolnički tretman, dodaje Lađević.