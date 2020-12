SVE EPIDEMIOLOŠKE MERE NA JEDNOM MESTU - Ova pravila biće na snazi narednih mesec dana

Krizni štab juče je po treći put u poslednje tri nedelje doneo nove epidemiološke mere koje bi zajedno sa već postojećim restrikcijama trebalo da spreče širenje Covida 19 u Srbiji tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Najnovije odluke Kriznog štaba stupiće na snagu u nedelju, 20. decembra i važiće najverovatnije do 10. januara 2021. godine.

Negativan PCR test za strance, za naše kućna izolacija

Najbitnija novina je da će u tom periodu svi strani državljani morati da imaju negativni PCR test.

-Što se tiče naših građana koji dolaze iz inostrastva, Ustav im garantuje da mogu da dođu. Ako nemaju PCR test, moraće da budu u kućnoj izolaciji 10 dana, koju mogu da prekinu ukoliko urade PCR test i ako se pokaže da je negativan - rekla je dr Darija Kisić-Tepavečvić juče nakon sednice Kriznog štaba.

Posle dužeg vremena broj zaraženih juče je pao ispod 5.000 dnevno, a smanjuje se i broj umrlih od korone na dnevnom nivou što je dokaz da dosadašnje mere daju rezultate.

Dosadašnje mere ostaju na snazi

Zbog toga je Krizni štab juče doneo odluku da postojeće mere, uvedene pre desetak dana, ostanu na snazi.

Naročito, ako se ima u vidu da će tek naredni period biti rizičan zbog novogodišnjih i božićnih praznika, okupljanja i dolaska naših ljudi iz inostranstva.

To znači da će dosadašnja mera da svi ugostiteljski i većina trgovinskih objekata radi do 17 časova, a da vikendom ne radi, ostati na snazi najmanje do petka, 18. decembra, a potom će se odlučiviti da li će one biti pooštrene.



- Sve restriktivne mere koje su važile do sada biće na snazi do petka, 18. decembra, a nakon toga ćemo se ponovo sastati i sagledati da li ćemo uvoditi dodatne mere ili promeniti postojeće - istakla je Kisić-Tepavčević.

Kako je rekla, dosadašnje mere su dale efekte, iako su brojevi i dalje na visokim vrednostima.

- Ali vidimo kontinuirani pad novozaraženih, povoljnije odnose ukupnog broja hospitalizovanih u odnosu na broj otpuštenih. To su i dalje, napominjem, jako visoke vrednosti, veliko je opoterećenje našeg zdravstvenog sistema i moramo da uradimo sve u našoj moći da smanjimo prenošenje virusa - istakla je dr Kisić Tepavčević.

Kako je pojasnila ostaje zabrana rada svih objekata posle 17 sati, osim prodavnica prehrambenih proizvoda, apoteka i benzinskih pumpi. “Blic” detaljno predstavlja sve mere koje su trenutno na snazi.

Radno vreme do 17 sati, vikendom zatvoreni

Ugostiteljski objekti

Restorani, kafići, barovi, klubovi, kao i igraonice i kladionice zatvaraju se u 17 sati. Vikendom ovi objekti uopšte ne rade.

Tržni centri

I tržni centri svoja vrata zatvaraju u 17 sati svakog radnog dana dok vikendom ovi objekti ne rade. Ovakvo skraćeno radno vreme važi i za sve ostale butike i prodavnice i van tržnih centara.

Uslužne delatnosti

Od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 ujutru ne rade ni kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni, takođe, rade samo radnim danima do 17 sati dok su vikendom zaključani.

Ko radi i posle 17h, ali i vikendom?

Prodavnice prehrambene robe

Prodavnice prehrambene robe i dalje rade do 21 sat i radnim danima i vikendom. To važi i za kioske i prodavnice brze hrane.

Apoteke, pumpe, dostava hrane

Radno vreme benzinskih pumpi za točenje goriva, apoteka i dostava hrane putem kurira ostaje nepromenjeno, te će oni i dalje moći da rade 24 sata sedam dana u nedelji.

Iako za pumpe i dalje važi da će moći da rade non-stop, pravilo je da prodavnice unutar pumpi rade kao i sve ostale, a da posle tog vremena smeju da prodaju samo gorivo.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture

Pozorišta i bioskopi rade svakog radnog dana, ali i vikendom do 17 sati. Naime, do tog vremena mora da bude završena poslednja filmska projekcija. Ovo radno vreme odnosi se i na muzeje i galerije.

Pijace

Pijace će radnim danima raditi regularno, a biće otvorene i u danima vikenda od šest do 15 sati.

Ostali izuzeci

Još jedan izuzetak predstavljaju restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 sat svakoga dana.

Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova

Škole, fakulteti, vrtići

Škole već više od dve nedelje rade po posebnom program zbog pandemije Covida 19. Tako učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola imaju onlajn nastavu. Jedino učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola idu u školu na nastavu. Takođe, i fakulteti organizuju onlajn predavanja. Konačno, vrtići rade bez ograničenja.

Maske obavezne

Ne treba zaboraviti da je nošenje maske obavezno u zatvorenom prostoru, a da je preporuka da se zaštita na licu nosi i na otvorenom pogotovo tamo gde nije moguće držati fizičku distancu.