Čuvena doktorka sa VMA upozorava: Evo šta se dešava sa organizmom mesec dana nakon što PRIMITE VAKCINU

Vakcina protiv korone uveliko se daje građanima u Velikoj Britaniji. Ceo svet isčekuje kako će se ovaj proces dalje razvijati, a evo štaa o vakcinaciji kaže čuvena profesorka Nada Kuljić-Kapulica.

– Tek je počela vakcinacija. Treba prvo da ispoštovati primenu dve doze, odnosno razmak od dve do tri nedelje, u zavisnosti od same vrste vakcina (u slučaju Fajzerove vakcine prvu i drugu dozu dele tri nedelje), zatim treba da prođe određen period kako bi se stekao imunitet prema virusu – objašnjava prof. dr Nada Kuljić-Kapulica i dodaje da je razmak od vakcinacije do sticanja imuniteta mesec dana.

Imajući u vidu izveštaj američke Agencije za hranu i lekove (FDA) taj period u slučaju Fajzerove vakcine je 10 dana, ali to tek treba potvrditi.

Kada su u pitanju efekti, odnosno rezultati vakcinacije, profesorka kaže sledeće:

“Pandemija će stati kada se stekne kolektivni imunitet 60 do 70 odsto stanovništva. To se delimično može postići vakcinama, a delimično preboljevanjem odnosno kontaktom sa virusom. Pitanje je koliko ljudi će se vakcinisati i koliko njih će oboleti”.

Kako komentariše rekordni rok pronalaska vakcina protiv kovida?

“To je dobro. Vakcine se sada prave novim tehnologijama kojima se skraćuje taj rok…. Englezi su nešto požurili. Evropska agencija za lekove još nije aminovala korišćenje vakcine, a očekuje se da to uradi krajem godine. Očekuje se da relevantne institucije kažu – sada bi vakcina mogla da se primeni”, ističe doktorka.

Maske i nakon vakcine

Mogu se čuti preporuke stručnjaka da će i nakon vakcinisanja ostati na snazi mera obaveznog nošenja maski.

“Ako dobijete vakcinu, vi niste odmah imuni na virus. Treba da prođe određeno vreme dok se ne postigne imunitet, tako da ima logike u tim savetima”, kaže prof. dr Kuljić- Kapulica.

Sve aktuelnija je i tema revakcinacije o kojoj doktorka nema dilemu:

“Struka će reći da li će biti neophodna revakcinacija koja je neophodna za veliki broj vakcina. Merodavne institucije će odlučiti da li će i kada početi”.

Britanka koja je prva dobila vakcinu izjavila je da se oseća privilegovanom zbog toga i da je dobila najlepši rođendanski poklon.