SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O NOVIM I STARIM MERAMA NA JEDNOM MESTU - Od nedelje skuplji PCR test, a stupaju na snagu i SKROZ NOVA PRAVILA

Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 predložio je nove mere Vladi Republike Srbije, koje su juče usvojene i stupiće na snagu u nedelju, 20. decembra.

Nove mere odnose se na ulazak kako domaćih, tako i stranih državljana u našu zemlju. Imajući u vidu novogodišnje i božićne praznike od kojih nas deli još malo vremena, očekuje se tradicionalno veća frekvencija ljudi na svim graničnim prelazima. U cilju sprečavanja širenja korona virusa, ranog otkrivanja zaraženih osoba i zaštite zdravlja svih stanovnika Republike Srbije, Vlada je usvojila sledeće mere:

Ulazak u Srbiju uz negativan PCR test ili kućna izolacija

Ulazak u Srbiju biće dozvoljen samo uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Državljani Republike Srbije koji ne poseduju negativan PCR test, moraju biti u kućnoj izolaciji 10 dana. Oni se mogu testirati u Srbiji i ukoliko njihov PCR test bude negativan, više neće biti u obavezi da budu u klućnoj izolaciji.

PCR od 1. januara 9.000 dinara

Cena testiranja na lični zahtev za strane državljane od danas iznosi 18.000 dinara, dok je za državljane Republike Srbije cena do kraja godine nepromenjena i ona iznosi 6.000 dinara. Od 1. januara 2021. godine, cena testiranja na lični zahtev za domaće državljane iznosiće 9.000 dinara.

Vlada Srbije apeluje na sve građane koji žele da se testiraju na lični zahtev da zakazivanje testiranja obave isključivo elektronskim putem. U skladu sa povećanim brojem testiranja na lični zahtev, koje se očekuje u narednim nedeljama, elektronsko zakazivanje od dragocene je pomoći kako bi se izbegle gužve i redovi ispred kovid ambulanti i sprečio rizik od potencijalnog zaražavanja građana.

Kako zakazati termin? Građani, strani državljani sa odobrenim boravkom u našoj zemlji, kao i strani državljani bez odobrenog boravišta (turisti), mogu na jednostavan i brz način da zakažu termin u nekoj od 26 laboratorija u 23 grada i opštine u Srbiji na adresi eUprave. Da bi se koristila usluga eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev, nije potrebno da se građani registruju na portalu eUprava. Potvrdu da ste uspešno zakazali termin dobijate na imejl koji ste naveli, kao i SMS poruku. "Vlada Republike Srbije još jednom apeluje na sve građane Srbije da budu odgovorni, vode računa o svom zdravlju kao i zdravlju svojih najmilijih. Poštovanje preventivnih mera i dalje ostaje jedini siguran i dokazan način zaštite od korona virusa. Nošenje maske u zatvorenim prostorima, održavanje razdaljine kao i redovna higijena ruku i dezinfekcija prostora su od ključnog značaja za sve nas i jedini put to očuvanja našeg zdravlja", navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Dosadašnje mere ostaju na snazi

Ako se ima u vidu da će tek naredni period biti rizičan zbog novogodišnjih i božićnih praznika, okupljanja i dolaska naših ljudi iz inostranstva, već donete mere ostaće na snazi.

To znači da će dosadašnja mera da svi ugostiteljski i većina trgovinskih objekata radi do 17 časova, a da vikendom ne radi, ostati na snazi najmanje do petka, 18. decembra, a potom će se odlučiviti da li će one biti pooštrene. Ova mera, prema rečima epidemiologa, već je dala rezultate, jer vidimo smanjenje broja obolelih.

Radno vreme do 17 sati, vikendom zatvoreni

Ugostiteljski objekti

Restorani, kafići, barovi, klubovi, kao i igraonice i kladionice zatvaraju se u 17 sati. Vikendom ovi objekti uopšte ne rade.

Tržni centri

I tržni centri svoja vrata zatvaraju u 17 sati svakog radnog dana dok vikendom ovi objekti ne rade. Ovakvo skraćeno radno vreme važi i za sve ostale butike i prodavnice i van tržnih centara.

Uslužne delatnosti

Od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 ujutru ne rade ni kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni, takođe, rade samo radnim danima do 17 sati dok su vikendom zaključani.

Ko radi i posle 17h, ali i vikendom?

Prodavnice prehrambene robe

Prodavnice prehrambene robe i dalje rade do 21 sat i radnim danima i vikendom. To važi i za kioske i prodavnice brze hrane.

Apoteke, pumpe, dostava hrane

Radno vreme benzinskih pumpi za točenje goriva, apoteka i dostava hrane putem kurira ostaje nepromenjeno, te će oni i dalje moći da rade 24 sata sedam dana u nedelji.

Iako za pumpe i dalje važi da će moći da rade non-stop, pravilo je da prodavnice unutar pumpi rade kao i sve ostale, a da posle tog vremena smeju da prodaju samo gorivo.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture

Pozorišta i bioskopi rade svakog radnog dana, ali i vikendom do 17 sati. Naime, do tog vremena mora da bude završena poslednja filmska projekcija. Ovo radno vreme odnosi se i na muzeje i galerije.

Pijace

Pijace će radnim danima raditi regularno, a biće otvorene i u danima vikenda od šest do 15 sati.

Ostali izuzeci

Još jedan izuzetak predstavljaju restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati svoje usluge samo i isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 sat svakoga dana.

Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova

Škole, fakulteti, vrtići

Škole već više od dve nedelje rade po posebnom program zbog pandemije Covida 19. Tako učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola imaju onlajn nastavu. Jedino učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola idu u školu na nastavu. Takođe, i fakulteti organizuju onlajn predavanja. Konačno, vrtići rade bez ograničenja.

Maske obavezne

Ne treba zaboraviti da je nošenje maske obavezno u zatvorenom prostoru, a da je preporuka da se zaštita na licu nosi i na otvorenom pogotovo tamo gde nije moguće držati fizičku distancu.