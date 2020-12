ZA VIKEND SE OTVARAJU BUTICI I SALONI LEPOTE?! Mediji najavljuju RELAKSACIJU MERA U SRBIJI, a evo šta o tome kaže dr Kon

Kako ističe epidemiolog, važno je relaksirati intenzivne nege u bolnicama, spustiti epidemiološku krivu, a tek nakon toga se može govoriti o relaksiranju mera.

Dobro je što se epidemiološka kriva zaravnjuje, ali je situacija i dalje kritična, pre svega zbog dupke punih bolnica, kaže za Pink epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon. Ističe da je zdravstveni sistem već neko vreme na granici izdržljivosti, što još više otežava celu situaciju u Srbiji.

Kaže da kriva ne pada brzo, a da ona zavisi od našeg ponašanja jer, ako smanjimo prenos virusa, on će umanjiti i svoju snagu.

- Imali smo preko 205 ljudi na respiratoru u julu, a sada već danima na mehaničkoj ventilaciji imamo više od 300 pacijenata – kaže dr Kon. Dodaje da i dalje ima mesta za respiratore, ali da su kapaciteti za one kojima je neophodna intenzivna nega, iscrpljeni.

Nove mere? Videćemo.

Kada je reč o novim merama, dr Kon kaže da je po tom pitanju medicinski deo Kriznog štaba restiriktivniji, što je i normalno, jer lekari ne mogu da vode računa o ekonomskim pitanjima.

- Možemo da razumemo da je ekonomija važna, ali ne i da razumemo da je važnija od onoga što mi zastupamo: od čuvanja zdravlja i čuvanja ljudi od težih formi bolesti. Balans između ova dva pitanja se, na sreću, uspostavlja, a najtačniji odgovor na pitanje da li će biti novih mera je „videćemo“ – kaže dr Kon.

Relaksacija mera trenutno nije realna

Na pitanje o tome da li će za vikend početi da rade butici, saloni lepote i slično, a o čemu pojedini mediji spekulišu, dr Kon kaže da su to „to su lepe želje, dobre namere, o tome mislim sve najbolje, ali nije i realno“. Podvlači da je važno relaksirati intenzivne nege u bolnicama, spustiti krivu, a tek nakon toga se može govoriti o relaksiranju mera.

- Svi imamo iste želje, pre svega da koronavirus nestane. Reakcije na mere su različite, ali treba zaštititi čak i one ljude koji u mere ne veruju. Nepoverenje u mere postoji svuda u svetu, a mi pokušavamo da nađemo najpovoljniji put kako bismo kroz epidemiju prošli što bolje i bezbolnije – kaže epidemiolog.

U susret Svetom Nikoli, dr Kon kaže da medicinski deo Kriznog štaba gleda kako da se na dan slave ljudi zaštite od prenosa virusa.

- U ovom slučaju, oni koji slave prepušteni su savesti. Tu nema nekih novih reči, virus je i dalje ekstremno aktivan i svako slavlje treba da bude takvo da ne dođe do zaražavanje. To je suština – kaže epidemiolog za Pink.

Vakcinacija će se sprovoditi tokom cele naredne godine

Govoreći o vakcinaciji koja sledi, dr Kon kaže da je to složen i kompleksan posao koji će biti sproveden. Institucije Srbije, poput Batuta, napravile su plan imunizacije, dok Agencija za lekove, kao regulatorno telo, temeljno kontrološe dokumentaciju svake serije vakcina koje dolaze, te će izdati sertifikat o bezbednosti.

- Potom kreće vakcinacija koja će se sprovoditi tokom cele naredne godine. Tu je važna prioritizacija, koja je i jako složena. Prioriteti su nam medicinski radnici, stariji sugrađani, mada plan imunizacije još nisam video. Govori se da su na listi priroriteta socijalne ustanove, policija, vojska, ali sve će to zavisiti od količina koje budu pristigle – kaže dr Kon.

Kovid bolnica u Batajnici je postala ventil u trenutku kada više problem nije mogao da se rešava bez ozbiljnih posledica, kaže dr Kon. Ističe da je situacija sa mestima u bolnici vrlo ozbiljna, da je pritisak veliki i da bolnica u Batajnici mnogo znači.

- Veliki je paradoks to što se ljudi pripremaju za proslavu Nove godine, a mnogi se bore za živote. To su ljudi koji ne žele da znaju i izbegavaju istinu, ali i to je ljudska reakcija. Ne treba osuđivati ove ljude, već naći naćina da im priđemo. Biti besan na takve ljude i zaoštravati ovu temu nema nikakav efekat, već samo može biti kontraproduktivno – kaže dr Kon.