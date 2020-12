Agencija za bezbednost saobraćaja je danas, prilikom obeležavanja 11 godina od osnivanja ove agencije, poklonila Ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front auto-sedišta za sve bebe koje se rode danas u ovom porodilištu.

Tom prilikom, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Duško Pešić i direktor GAK Narodni front, Željko Miković potpisali su Protokol o saradnji ove dve ustanove.

„Bezbednost dece u saobraćaju jedan je od prioriteta Agencije bio i u narednom periodu će sigurno biti. Trudićemo se da pravimo aktivnosti kojima ćemo ukorenjivati pozitivne stavove kod dece i truditi se da im stvorimo bezbedno okruženje, bezbedne uslove da oni ne budu žrtve saobraćajnih nezgoda“, poručio je Pešić.

Kako je istakao, u skladu sa tim Agencija je pripremila i za naredni period će planirati aktivnosti sa zdravstvenim radnicima, a sve u cilju podizanja svesti i kod roditelja ali i uopšte na nivou cele zemlje o značaju prevoženja dece u bezbednom auto-sedištu i o značaju pravilnog postavljanja deteta u sedište.

„Svakog meseca nam je jedno dete smrtno stradalo u saobraćaju, što je za nas koji se bavimo bezbednošću u saobraćaju poražavajuće. Najveća je odgovornost na roditeljima koji prevoze decu ne koristeći sedišta za decu i pojas“, rekao je Pešić, dodavši i da je drugi važan segment današnje aktivnosti da zdravstvene radnike obuče o značaju pravilne upotrebe sedišta.

On navodi da su zdravstveni radnici ti koji će nakon obuke, kada dođe roditelj da izvede dete, pokazati kako se pravilno koristi sedište, a za one koji ne dođu sa sedištem da im skrenu pažnju da to nije bezbedno i da zahtevaju od njih da dete prevoze na bezbedan način.

„Planiramo da početkom godine sličnu aktivnost sprovedemo i u drugim porodilištima u Višegradskoj i još u pet lokalnih samouprava, kako bi što više ova akcija dobila na značaju i kako bismo na neki način došli do dečice da im poklonimo sedišta i roditelje pripremimo za taj prevoz“, poručio je direktor Agencije.

Pešić je poručio da su danas, na 11 godina od osnivanja Agencije za bezbednost saobraćaja, svi zaposleni u Agenciji ponosni što su upravo sa ove tačke i krenuli u saradnju i realizaciju i što im je na prvom mestu prva aktivnost bezbednost dece.

„Pokušaćemo da dopremo do što većeg broja učesnika, kako bismo smanjivali broj posledica saobraćajnih nezgoda“, naveo je Pešić, apelujući još jednom svim roditeljima da, kada je reč o bezbednosti dece u saobraćaju, povedu računa o izboru sedišta.

„Sedišta su podeljena po grupama i vrlo je važno da se dete sa dva dana ili pet dana ili sa mesec dana prevozi u odgovarajućem sedištu, okrenuto u smeru suprotnom od smera vožnje, da vode računa kako su dete smestili u sedište, da li je dete bezbedno“, rekao je Pešić.

Profesor doktor Željko Miković, direktor Ginekološko-akušerske klinike Narodni front, zahvalio se Agenciji za bezbednost saobraćaja što je pokrenula ovu akciju o bezbednosti transporta i bezbednosti transporta novorođene dece.

„To je preventivna akcija koja treba kroz preventivne mere da dovede da se broj neželjenih događaja smanji. Narodni front je prva izabrana ustanova sa kojom ta saradnja počinje i na tome se takođe zahvaljujem“, rekao je prof. dr Miković.

Doktor Miković podsetio je na to da je GAK Narodni front klinika koja obezbeđuje bezbednost majkama tokom trudnoće, koja obezbeđuje rađanje dece i njihov boravak od nekoliko dana posle porođaja.

„Kada napuste tu bezbednost klinike, novorođena deca prelaze u brigu svojih roditelja, koji zahvaljujući ovoj akciji treba da postanu svesniji da decu i u saobraćaju moraju da čuvaju na pravilan način“, rekao je prof. dr Miković, poručivši da je akcija Agencije za bezbednost saobraćaja logičan sled nakon porođaja u GAK-u i da iz sve snage podržava ovakve aktivnosti.