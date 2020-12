NIŠTA NEĆE BITI GOTOVO NI ZA GODINU I PO DANA: Normalnom životu se ne vraćamo pre SREDINE 2022. GODINE, dotad moramo da IZDRŽIMO

Sledeća godina sigurno neće biti bez mera. Cela 2021. će proteći u imunizaciji. Planiramo da dva-četiri miliona ljudi primi vakcinu, kaže dr Mirsad Đerlek.

U najboljem slučaju, polovinom 2022. godine moći ćemo da se vratimo normalnom životu, bez maski i distance.

Građani Srbije moraće bar još godinu i po dana da izdrže ovaj epidemijski tempo života, do postizanja kolektivnog imuniteta vakcinacijom.

Potrebno vreme

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Ðerlek kaže za Kurir da bi na jesen 2021. trebalo blago da se normalizuje život, kada bi protivepidemijske mere koje su na snazi trebalo da budu na minimalnom nivou.

- Sledeća godina sigurno neće biti bez mera. Cela 2021. će proteći u imunizaciji. Planiramo da dva-četiri miliona ljudi primi vakcinu, a za to treba vremena - ističe Ðerlek.

Vakcinacija bi trebalo da ide u tri faze, po prioritetima.

- Već krajem decembra ili u januaru krećemo s vakcinacijom zdravstvenih radnika i zaposlenih u socijalnim ustanovama i domovima za stare. U prvom kvartalu trebalo bi da nam stigne 350.000 doza „Fajzerovih“ vakcina, s kojim imamo ugovor za ukupno 1,8 miliona doza. Naravno, pod uslovom da vakcine odobri Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) - objašnjava Ðerlek.

On dodaje da je „Batut“ uradio akcioni plan imunizacije, koji treba da prođe i Nacionalnu komisiju za imunizaciju, posle čega će „Batut“ sačiniti i operativni plan.

- Sve vakcine će se skladištiti na „Torlaku“, imaju kapacitete za to, pa i za „Fajzerove“, koje moraju da se čuvaju na -70 stepeni Celzijusa. Kako one mogu da budu šest dana na temperaturi od dva do osam stepeni, imaćemo vremena i za transport do punktova i davanje kada krenu s „Torlaka“. U prvom turnusu će biti vakcinisani radnici u jedinicama intenzivne nege, kovid ambulantama i kovid bolnicama - ističe Ðerlek i podseća da su i uzorci ruskog „sputnjika V“ na proveri u ALMIS, pa se i tu nadaju za bar milion doza, kao i da će uskoro biti gotova i kineska vakcina.

Prioriteti

Sledeći prioriteti su vojska, policija i stariji od 65 godina sa komorbiditetima.

- Na kraju predstoji masovna vakcinacija, nadamo se na proleće ili leto 2021. Podela će ići verovatno - severni deo Srbije, centralna Srbija, Beograd i južni deo Srbije, pa ćemo po odabranim gradovima praviti punktove. Pošto svako mora da primi po dve doze u razmaku od najmanje tri nedelje, pa na to treba još mesec-dva da se stekne imunitet, u najboljem slučaju u prvom, drugom kvartalu 2022. možemo govoriti o nekom kolektivnom imunitetu i povratku u normalu. Dakle, da se nadamo da ćemo polovinom 2022. skinuti maske. Međutim, to još niko na svetu sa sigurnošću ne može da kaže - zaključuje Ðerlek.

I epidemiolog dr Radmilo Petrović ističe za Kurir da niko živi ne zna kada ćemo normalno da živimo, ali da će to u najboljem slučaju biti polovinom 2022:

- To zavisi od toga koliko vakcina i kada ćemo ih nabaviti, ali i koliko će ljudi hteti da se vakciniše, jer će biti dobrovoljno. I zato država prvo treba da zaustavi antivakcinaše, koji lupetaju svakakve gluposti. Vakcina je spas. I kad stignu cepiva, treba vremena za imunitet. Znači, cela 2021. biće pod maskama, a i deo 2022. godine.

Od danas važi novo pravilo - Maske i za decu stariju od 4 godine Članom 6 Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, objavljene u Službenom glasniku, navedeno je da su od danas maske obavezne i za decu stariju od četiri godine na javnim mestima u zatvorenom prostoru, na otvorenom gde ne može da se održi distanca od dva metra, kao i u prevozu. Takođe, objašnjena je odluka doneta na poslednjoj sednici kriznog štaba da strani državljani za ulazak u Srbiju mogu da imaju stariji PCR test od 48 sati, ali ne i od 72 sata, samo ukoliko je došlo do okolnosti na koje oni nisu mogli da utiču, a to su kašnjenje ili pomeranje leta, polaska vozova ili autobusa. Još jedna od novina definisana je u članu 2, kojim je regulisano bolničko lečenje, kućna izolacija, ali i protokoli za izlazak iz bolnice, a to je da nije neophodan kontrolni test na koronu da bi pacijent izašao iz bolnice.