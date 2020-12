USVOJENO! OVO SU NOVA PRAVILA O POLICIJSKIM ZNAČKAMA: Za lažne lеgitimacije prekršajne kazne do 2 MILIONA dinara!

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici usvojila je izmene Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije, koja propisuje da je zabranjeno posedovanje značke i službene legitimacije licima koja nisu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uredbom je, takođe, propisano da je pravnim i fizičkim licima zabranjeno zahtevanje izrade, izrada, stavljanje u promet, posedovanje, odnosno korišćenje značke ili drugog obeležja koji sadrži elemente vizuelnog identiteta službene značke ili službene legitimacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za kršenje odredbi ove Uredbe predviđene su novčane kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje poseduje odnosno koristi službenu značku ili legitimaciju policijskih službenika i one će mu biti oduzete, navodi se u Uredbi.

Takođe, novčanom kaznom u iznosu od 1,5 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako zahteva izradu, izradi, stavi u promet, poseduje ili koristi značku, drugo obeležje ili oznaku koji sadrže elemente vizuelnog identiteta službene značke ili legitimacije zaposlenih u MUP-u.

Uredba predviđa da će i odgovorno lice u pravnom licu u ovom slučaju biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara. Takođe, novčanom kaznom od 400.000 do 500.000 dinara u ovom slučaju biće kažnjen i preduzetnik, kao i fizičko lice sa 100.000 do 150.000 dinara.

Svim navedenim licima biće oduzeta legitimacija ili značka koja sadrži elemente vizuelnog identitet službene značke ili službene legitimacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.