ČUVENI SRPSKI LEKAR IZ MINHENA TVRDI DA STIŽU DOBRE VESTI: Najmanje tri godine bićemo IMUNI NA KORONU posle vakcine!

Ako vakcine protiv koronavirusa efikasno indukuju imuni odgovor čovekovog organizma, nadamo se da će imunitet na SARS-CoV-2 trajati najmanje tri godine, rekao je dr Milošević.

A možda i duže, možda će to biti i 10 godina, ali to sada niko sa sigurnošcu ne može da kaže jer je SARS-CoV-2 nov virus - kaže za Kurir dr Slavoljub Milošević, molekularni imunolog, Kruševljanin koji godinama živi i radi u Minhenu i koji je potpredsednik u biotehnološkoj kompaiji Medigene.

Na osnovu čega ste tako sigurni, kad nema ni godinu dana od početka pandemije?

To je dokazala grupa naučnika koja je analizirala zašto u pandemiji ovog opakog virusa ima asimptomatskih slučajeva. Ustanovili su da veliki deo njih ima antitela na neki od šest poznatih vrsta koronavirusa koji izazivaju normalne prehlade. Oko 30 odsto ispitanika bilo je prethodno inficirano jednom od tih vrsta koronavirusa do tri godine pre neg što su se zarazili sa SARS-CoV-2. Svi koronavirusi su, inače, vrlo slični. Budući da ti ispitanici imaju antitela koja su kontrolisala i ovaj sadašnji virus, očekivano je da će imunitet na ovaj virus razvijen posle vakcinacije trajati najmanje tri godine, jer to je nešto što je izmereno. To nije idealni imunitet, ali bi bio dovoljan da SARS-CoV-2 virus drži pod kontrolom, da spreči pandemiju i da inficirani ljudi nemaju tešku kliničku sliku.

Zašto onda imamo ljude koji su imali kovid 19 dva, pa čak i tri puta?

To je s imunološke tačke teško objašnjivo. Moguće je da je bila greška u dijagostici, PCR nije idealan test, može da bude lažno pozitivan. Čak i teoretski ako se to desi nekome, ko iz raznoraznih razloga ima neke karakteristike imunog sistema koje omogućavaju ponovnu infekciju, biće izuzetak. Ali nema masovnog obolevanja drugi put. Niko ne može da garantuje da će od 1.000 predhodno inficiranih ljudi, njih isto toliko i biti zaštićeno. To čak ni vakcine ne garantju, njihova efikasnost je 90-95 odsto. Ali, neće biti ni pandemije, čak ni epidemija. Zaustavljanje pandemije i masovno širenje virusa je osnovni cilj vakcinacije.

Da jednostavno da objasnimo ljudima kako vakcina funkcioniše?

Vakcina pomaže da se stvore antitela na virus, tako što simulira infekciju virusa. Na površini ćelija nalaze se ACE2 receptori za koji se vezuje spajk protein, poznatiji i kao protein S, kojim virus ulazi u ćeliju. I pomoću vakcine imuni sistem napravi antitela koja se vezuju za S protein i blokraju vezivanje za ACE2, čime se neutralizuje virus. Samim tim virus ne može da uđe u ćeliju. Van ćelije će biti efikasno eliminisan od strane imunog sistema i ne dolazi do obolevanja.

A kakav je taj S protein?

S protein je apsolutno bezopasan, ne nosi ništa loše. To je protein kao i svaki drugi.

Nekoliko je vrsta vakcina u igri. Koje su ključne razlike među njima?

Zašto dve doze - Put do fabrike antitela: Zašto su neophodne dve doze vakcine? Prilikom prve vakcinacije aktivira se imuni odgovor, počnu da se prozivode u početku manje efikasna IgM antitela, a nesto kasnije efikasnija IgG antitela. Ali to još nije maksimalna zaštita, morate da izvršite reaktivaciju imunog sistema i da B ćelije, koje se inače, aktiviraju protov virusa prvom vakcinacijom, postanu prave fabrike izuzetno

Postoje tri generacije vakcina. Prva je klasična, i takva je kineska Kovak (CoronaVac). Koriste standarde ćelije za prozivođu vakcina, takozvane vero ćelije. To su zapravo ćelije majmuna, jako efikasno proizvode virus. Oni su ih inficirali sa SARS-CoV-2. Te ćelije proizvode veliku količinu virusa koji se zatim prečisti i hemijskim materijama ubije. Tako ubijeni virus se zatim koncentiriše i koristi kao vakcina. Naravno, ta vakcina se predhodno testira da nije ostao neki živi virus. To je najjednostavniji proces proizvodnje, virus ne može da se razmnožava u organizmue. A da li će mrtvi virus, gde nema aktvnog ciklusa, biti dovoljan za aktivaciju imunog sistema, možete da znate tek kad primenite tu vakcinu.

Druga generacija su ruski "sputnjik V" i cepivo britanskih "Astra Zeneke" i Oksforda?

Da, to su genetski modifikovane vakcine, koje koriste adenoviruse za prenos informacije za stvaranje S proteina. Adenovirusi normalno inficiraju ljude i bezopasni su. Za vakcine prave atenuirani, odnosno umrtvljeni virus, i dalje toliko živ da može da inficira, ali ne i da se razmnožava.

Rusi koriste dva ljudska adenovirusa. Za prvu dozu A26, koji nosi informaciju za S protein. Medutim, ako A26 iskoristite i za drugu dozu, neutralizovaćete i eliminisati tu vakicnu jer su već stvorena antitela protiv A26. Da bi to izbegli, Rusi su iskoristili A5, S protein je još tu, a ne neutralištete vakcinu. I zato je to cepivo jako efikasno. Međutim, može teoretski da se javi problem da su neki ljudi bili inficirani adenovirusima i da već imaju imunitet na njih, pa mogu neutralisati vakcinu pre nego što imuni sistem reaguje na S protein i stvori imuntet. Englezi upravo zbog tog problema koriste adenovirus šimpanze, ali je, nažaost, efikasnost daleko manja. Sada se Rusi i Englezi udružuju i kombinuju, verovatno tražeći način da izbegnu taj potencijalni imuni odgovor protiv ljudskog adenovirusa.

Sastav - I od vode će neko imati problem: Šta se nalazi u vakcini i šta može da izazove rakciju? Sve što se nalazi u vakcinama su bezopasne supstance, testirane na hiljadama i hiljadama ljudi u poslednjih 30 godina. Naravno, ako vakcinišete milione ljudi, kod nekoga će iz ovog ili onog razloga doći do reakcije. Da parafraziramo, ako 100.000 ljudi date da popiju 2 l vode, garantujem da ce neki imati problema. Ti neželjeni efekti se jave ponekada, možda zbog fiziološkog stanja organizma ili nekog nepoznatog defekta.

I onda dolazimo do RNA vakcina, koje su revolucionarne, kakve su one "Fajzer-Bionteka" i "Moderne"?

One su najsavremenije, i koriste jedan molekul RNA koji služi da se izbegnu svi potencijalni problem predhodnih generacija vakcina, a da se i pored toga stvori jaka imunološka zastita i efikasno cepivo. RNA prenosi genetsku informaciju virusa u ćelije čoveka za produkciju S proteina i stvaranje antitela protiv njega. I tu niko nije ugoržen. Što više molekula mRNA, više proteina, bolja aktivacija imunog sistema i bolji odgovor. Zbog toga ove vakcine zapravo ubace u ćeliju dovoljnu količinu "informacije" u vidu mRNA molekula za proizvodnju dovoljne količine bezopasnog proteina koji izaziva aktivaciju imunog sistema i stvaranje imunoloske zaštite. Životni vek mRNA nije dug, ona se degradira i nestane u intervalu od nekoliko sati do nekoliko dana. A ključno je da se za to vreme, dok je u ćeliju, stvori dovoljno bezopasnog S proteina da imuni sistem aktvira B ćelije, koje ce stvarati antitela i T ćelije koje će pomoći stvaranje antitela i kontrolisati virusom inficirane ćelije. Samim tim će i infekcija biti kompletno kontrolisana i inficirana osoba neće oboleti.

A što neki tvrde da RNA vakcine ko zna šta ubacju u nas, genetski nas modifikuju, da ce nas njima cipovati?

To je netačna i smešna priča. Da bih vam detaljno objasnio besmislenost te informacije traba nam malo vise vremena.

Pretklinička ispitivanja! Radi na leku protiv korone: Početkom pandemije radili ste na leku protiv korone. Šta je s tim bilo? Napravio sam protein nukovag, koji bi bio bezopasan, a blokirao bi S protein jako efikasno, a samim tim i virus u inficiranim osobama. Ljudi koji imaju vrlo jake simptome ne bi imali fatalni ishod posle tretmana.Taj potenicijalni lek je u prekliničkim ispitivanjima u Erlangenu u Nemačkoj.