KRIZNI ŠTAB DANAS ODLUČUJE! Jedni za popuštanje mera, drugi se protive - SVE ĆE DANAS BITI NA STOLU!

Krizni štab zaseda danas, sednica je zakazana za 8 sati ujutru, a kako se moglo čuti u javnosti, raspravljaće se o liberalizaciji postojećih mera. Kada je to u pitanju, medicinski i ekonomski deo Kriznog štaba nalaze se na različitim polovima.

- Sednice (Kriznog štaba, prim, nov,) nisu ni malo prijatne. Neko čuva privedu, neko zdravstveno. Medicnski aspekt je sasvim durgačiji od politčkog i ja ne vidim da je uopšte moguće drugačije. To je prirodna pozicija. Iz toga izlazi: Videćemo - rekao je dr Predrag Kon juče komentarišući današnje zasedanje Štaba i eventualne mere koje će biti donete.

Rasprava o potencijalnoj liberalizaciji pojedinih mera je u foksu javnosti posebno zbog činjenice da u ovaj petak ističe rok koji je određen za ograničenje rada ugostiteljskih i većine trgovisnkih objekata do 17 sati, a vikendom im je potpuno zabranjen rad.

Dr Kon: Nema šanse

Ipak, u danima za nama mogli smo čuti različita mišljenja o tome u okviru istog Kriznog štaba. Tako, komentarišući potencijalno popuštanje mera za vikend epidemiolog Kon imao je nedvosmislen odgovor.

- Mislim da su to dobre želje i namere, ali mislim da nema šanse. Nije lako ovo komunicirati i svako oseća težinu svake izgovorene reči. Treba da se spusti ta kriva dovoljno da bismo govorili o popuštanju mera - kratko je prokomenarisao Kon pre dva dana i dodao još i:

"Medicinski deo Kriznog štaba je restriktivniji i to je normalno. Mi sa pozicije lekara ne možemo da vodimo računa o ekonomskim stvarima i ne možemo da se saglasimo da je to važnije od čuvanja života".

Čadež: Sledeća dva vikenda ključna Sa njom je saglasan i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. - Istraživanja koja je radila Privredna komora Srbije pokazuju da se zaraza koronom ne dešava u maloprodajnim objektima, jer se tamo poštuju mere, pa molim epidemiologe da bolje sagledaju gde se zaraza dešava i da se razmisli o eventualnom rasterećenju mera za mesta koja nisu toliko rizična, rekao je juče Čadež. On je rekao da se zaraze najviše događaju na proslavama i velikim skupovima. Čadež je istakao da su sledeća dva vikenda veoma važna u poslovanju mnogih kompanija, pogotovu onih koje se bave prodajom, jer neke u ove dve nedelje ostvare prihode kao u cela druga dva meseca u godini. Prema njegovim rečima, od uvođenja mera zatvaranja nekih maloprodajnih objekata u 17 časova i zatvaranje za vikend, zabeležen je pad prihoda u svim oblastima izuzev prehrane. Na ovoj sednici kako je najvaljeno ne bi trebalo da bude raspravljanja o merama za Novu godinu i Božić, jer je prerano, ali i iz drugih razloga.

Dr Janković: Nema opravdanja za relaksiranje mera

I njegov kolega iz Kriznog štaba imunolog Srđa Janković imao je sličan odgovor. Kaže da, on kao medicinski član štaba može da govori u ime svojih kolega, i ističe da "relaksiranje ne bi moglo da se danas nađe na stolu", jer trenutna situacija to ne dozvoljava i ne opravdava. Ne bi, kaže, prejudicirao nove mere, a ne bi govorio ni o starim, osim o tome da se one moraju poštovati.

Ističe da, kao građanin i stručnjak, tvrdi da nije vreme za okupljanje, a da će svoju slavu, Svetog Nikolu, provesti u najužem krugu porodice jer je hrišćanski brinuti za svoje i tuđe zdravlje.

- Moramo da shvatimo da nekada postoje problemi koji zahtevaju kolektivno i individualno odricanje da bi se problem ublažio. Da je umesto pandemije taj problem požar, videli bismo više solidarnosti, ali zašto smo manje solidarni kada je u pitanju pandemija, to je pitanje za analizu - kaže dr Janković.

Privreda za popuštanje mera

Sa druge strane, u ekonomskom delu Kriznog štaba, sve se više može čuti da bi državnoj kasi ipak odgovaralo popuštanje mera vezanih prvenstveno za manje preduzetnike.Najavu mogućeg ublažavanja mera najavila je ove nedelje i premijerka Ana Brnabić koja je navela da je, primera radi, u frizerskim salonima mogućnost zaražavanja veoma mala, ali konačnu odluku će ipak doneti Krizni štab.

- Lično sam potpuno protiv zabrane kretanja i zatvaranja prodavnica i zanatskih radnji vikendom, jer ti građani moraju da zarađuju i hrane svoju decu. Na Kriznom štabu sam pričala o tome da li treba da ostavimo otvorena mesta na kojima nije tako veliki rizik od zaražavanja, kao što su mali frizerski saloni gde frizer i mušterija nose masku - rekla je juče Ana Brnabić.

Brnabić je navela da će zabrana biti uvedena ukoliko bude neophodna, ali je istakla da veruje u odgovornost pojedinca.

- Ukoliko brojevi nastave da padaju, a to zavisi od svakoga od nas, mislim da ćemo moći bar vikendom do 14 časova, 15 časova da pustimo te ljude da rade - izjavila je ona prekjuče.

Nije isključeno ni da još neki dobiju dozvole da rade subotom i nedeljom, kao što su manje prodavnice ili da tokom radne nedelje bude produženo radno vreme, koje je sada do 17 časova.