PROGNOZA ZA PRAZNIKE! IMA LI ŠANSE ZA NOVU GODINU SA SNEGOM? Dolaze nam hladni dani, magla i zagađenje

Sudeći po poslednjim prognozama meteorologa male su šanse da ćemo u Novu 2021. ući sa snegom, ali je izvesno da nas narednih desetak dana čeka magla. Ona, nažalost, u urbanim sredinama znači i povećano aerozagađenje.

Iako smo ranijih godina već navikli da decembar bude u pravoj zimskoj atmosferi sa snegom, po tvrdnjama meteorologa Nedeljka Todorovića, proći će bez snežnih padavima, ali i bez znatno niže temperature.

- Što se tiče novogodišnje noći, još je nezahvalno prognozirati kako će biti vreme i da li će biti snežnih padavima, ali u narednih sedam do osam dana, odnosno do 23-24. decembra, neće biti ni zahlađenja, ni toplijeg vremena, ali nas očekuje magla u jutarnjim satima, a ponegde i u većem delu dana - rekao je Todorović.

Promenljivo vreme u januaru

Trenutne temperature u Srbiji, kako je dodao, iznad su prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U subotu, prvog dana vikenda, kako prognozira, pojačaće se jugoistočni vetar koji će početkom naredne sedmice u košavskom području uskomešati maglu i oblačnost, tako da će biti vedrije vreme, “ali bez značajnije promene temperature”.

- Između 25. i 28. decembra očekuje se kratko zahlađenje i naoblačenje s padavinama. Sneg će tada padati na planinama, dok će u nižim predelima verovatnoća padavina biti 50 odsto. Eventualno u noćnim satima, a negde i u jutarnjim, moglo bi da bude snega u nižim područijima, ali je u Vojvodini i u Beogradu mala šansa da će se zadržati, ako ga uopšte bude. Nakon 28. decembra, očekuje se malo toplije vreme i generalno do početka januara ne očekuje se ozbiljnije zahlađenje sa snegom - smatra Nedeljko Todorović, zaključujući da nas tokom prvog meseca 2021. godine očekuje promenljivo vreme sa smenom kiše i snega, "ali još nije poznato koliki će intenzitet zahlađenja biti i da li će ono prouzrokovati više snega".

Đorđe Đurić, takođe poznati meteorolog, na svom Fejsbuk profil objavio je predviđanje vremenskih prilika za narednih desetak dana i konstatovao da nas u tom periodu i dalje očekuje vreme "bez snega i prave zime na vidiku, iako smo 1. decembra ušli u klimatološku zimu".

- Ovo je najduža moguća vremenska prognoza za koju možemo biti sigurni. Vreme je za sada stabilno i suvo, nema izgleda za padavine u narednih desetak dana. Magle će biti više u nizijama, što će izazvati inverziju da temperature bude viša na planinama nego u nižim predelima. Kako nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći ipak ćemo moći sigurnije da prognoziramo tek za nekoliko dana - pojašnjava Đurić.

Šanse za sneg posle 26. decembra

Konačno, poznati novosadski meteorolog Marko Čubrilo predviđa da bi sneg u Srbiji mogao da počne da pada tek posle Božića po gregorijanskom kalendaru. On je u svojoj objavi na Fejsbuku naveo da se u oko 22. decembra, kada počinje kalendarska zima, očekuje prolazno pogoršanje vremena uz manje zahlađenje, ali da nakon 25. decembra "rastu šanse da dođe do konkretnijeg zahlađenja sa snegom u nizijama".

- Na žalost svih koji priželjkuju pravi zimski ugođaj za doček Božića po gregorijanskom kalendaru, to je sve manje verovatno, jer bi se naš region sve do oko 27. decembra nalazio u relativno toplom jugozapadnom vazdušnom strujanju te bi bilo svakako pretoplo za sneg u nizijama. Naravno da još uvek moguće da cela sinoptika malo "požuri" i da hladan vazduh do nas stigne ranije, ali zasad to deluje malo verovatno. Oko 24. decembra se računa na jače pogoršanje uz kišu, sneg na planinama i jak južni i jugozapadni vetar. Znatno veće šanse za sneg se javljaju posle 26. decembra kada modeli simuliraju probijanje hladnog vazduha i nad naš deo Evrope uz sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Takav razvoj sinoptike bi nam mogao doneti prvi pravi sneg u nizijama ove zime - zaključio Čubrilo u svojoj objavi.

Moguće veće zagađenje vazduha

Ono što je izvesno, bez snega i kiše kao prirodnih prečišćavača vazduha, sudeći po ovoj vremenskoj prognozi za narednih desetak dana, Srbiju čeka povećano aerozagađenje.

- Kada meteorolozi najave toplotnu inverziju, da je temperature viša na planinama nego u nižim područijima, to znači smanjenje vazdušnog pritiska i zadržavanje magle u nizijama. S obzirom na prognozirane niže temperature u nizijama, što će prouzrokovati i pojačano grejanje, to znači i povećanje kondenzacije vazduha, ali i koncentracije PM suspendovanih čestica u vazduhu, koje se u vidu smoga zadržavaju nad urbanim sredinama - kaže Biljana Mladenović, stručnjak za kvalitet vazduha u valjevskom Zavodu za javno zdavlje.