DANAS PRAVOSLAVNI VERNICI SLAVE SAVU OSVEĆENOG: Za života učinio je mnogo čudotvornih i dobrih dela!

Srpska pravoslavna crkva slavi danas Prepodobnog Savu Osvećenog

Selo Mutalask u oblasti Kapadokijskoj postalo je poznato po ovom velikom svetitelju pravoslavne crkve. Tu se Sava rodio od oca Jovana i majke Sofije. U osmoj godini napustio je roditeljski dom i zamonašio se.

Posle 10 godina prelazi u Palestinske manastire, i tu se najduže zadržao u porodici svetog Jevtimija Velikog (v. 20. januar) i Teoktista. Jevtimije mu je prorekao, da će biti slavan monah i nastavnik monasima, i da će osnovati lavru veću od svih lavri toga vremena. Po smrti svetog Jevtimija udalji se Sava u pustinju, gde u jednoj pešteri, koju mu angel Božji iskaza, provede kao otšelnik pet godina.

Posle toga, kada je postao savršen monah, počeše se, po Promislu Božjem, skupljati oko njega mnogi željni duhovnog života. Ubrzo ih se skupilo tako mnogo, da je Sava morao da zida i crkvu i mnoge kelije. Kada mu je otac umro došla mu je majka Sofija, koju on zamonašio, i dao joj keliju u kojoj je bila do kraja života. Mnogo napada pretrpeo je ovaj sveti otac od bliskih ljudi, od jeretika i od demona. Ali je on sve njih pobedio, i to: bliske ljude blagošću i popustljivošću, jeretike nepokolebljivim pravoslavnim veroispovedanjem, a demone krsnim znakom i prizivanjem Boga u pomoć.