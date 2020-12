"TESTOVI IZ APOTEKE NISU ZA GRAĐANE"! Dr Gojković objasnio ko može da koristi kućne antigenske testove

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković apelovao je na građane da ne nabavljaju antigenske testove koji su se pojavili u apotekama, jer su oni namenjeni za privatne zdravstvene ustanove.

Gojković je, na konferenciji za štampu, upitan za kućne testove koji su se pojavili u apotekama, kazao da se radi o nesporazumu.

- Agencija za lekove dala je dozvolu za promet antigenstkih testova. Međutim, oni su isključivo i jedino planirani za kvalifikovano zdravstveno osoblje, privatne zdravstvene institucije. To nisu testovi za građane, odnosno samouzorkovanje brisa - objasnio je on.

Gojković je rekao da je nadležna zdravstvena inspekcija već na terenu i da treba da utvrdi kako je došlo do takvog propusta, te je zamolio građane koji su nabavili antigenske testove da sami uzorkuju, to ne čine, jer to mora da učini stručno lice.

- Prilikom nestručnog uzimanja brisa može se dobiti lažno pozitivan ili lažno negativan test, a i lice koje uzima uzorak može da povredi samo sebe nestručnim delovanje, čime bi imali još veći problem - naglasio je on.

Gojković je istakao da nije cilj da se građanima brani samotestiranje, ali ovi testovi nisu registrovani za takvu svrhu.

Prema njegovim rečima tu postoji i pitanje načina odlaganja uzoraka, testa, jer se radi o infektivnom otpadu koji zahteva posebnu tehniku odlaganja, skladištenje, kao i uništavanja.

- Molim građane da ne uzimaju te testove jer su oni namenjeni isključivo za privatne zdravstvene ustanove. Ako se u budućnosti pojavi kvalitetan test samoprocene mi ćemo to omogućiti građanima - naglasio je Gojković.