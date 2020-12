KADA POČINJE VAKCINACIJA U SRBIJI I KO PRVI PRIMA VAKCINU: Direktorka "Batuta" iznela detalje

Ministar zdravlja najavio da prve doze vakcina stižu u Srbiju sledeće nedelje. Direktorka "Batuta" pojasnila kada počinje vakcinacija i ko će prvi primiti vakcinu.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar nedavno je najavio da će prve doze Fajzerove vakcine sledeće nedelje stići u Srbiju. Direktorka Instituta dr Milan Jovanović Batut, dr Verica Jovanović, pojasnila je kada će početi vakcinacija u našoj zemlji.

"Vakcinacija je počela u određenom broju zemalja sveta, Velikoj Britaniji, Kanadi... Njihove regulatorne agencije su dale saglasnost za korišćenje, radi se o najznačajnijoj meri imunizacije koja predstavlja najefikasniju borbu protiv virusa i uz primenu svih postojeći preventivnih mera i imnizaciju, treba ići ka kolektivnom imunitetu, to je spas u ovoj situaciji. Postoje pravila koja se uvek primenjuju, pored sertifikacije i dobijanja dozvole Evropske agencije, u našoj zemlji je najvažnije da naša Agencija za lekove potvrdi da je vakcina spremna za upotrebu,da izda sertifikate koji govore o tome da lekari i medicinsko osoblje mogu da počnu vakcinaciju i očekujemo da će to biti u najkraćem roku od stizanja vakcine", rekla je ona.

Kada je reč o tome ko će imati prioritet prilikom imunizacije, dr Jovanović dala je precizan odgovor.

"Prema svim stručnim preporukama, donose se odluke i preporuke koje su to ciljne populacione grupe. Prema stručnim preporukama, najveće ciljne odnosno rizične grupe treba da budu prvo obuhvaćene imunizacijom, pa će to biti osobe starije životne dobi od preko 75 godina, a potom i sve druge izložene ciljne populacione grupe gde je rizik od zaraze veliki. Dakle radi se o osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama, potom dolaze i sve ostale prioritetne grupe koje obezbeđuju svakodnevni život, to su predstavnici prosvete, zaposleni u proizvodnji vode, hrane, Elektrodistribuciji, vojsci, celokupna populacija... Naš cilj je da obuhvatimo što veći broj građana procesom imunizacije kako bi se uz primenu svih preventivnih mera u 2021. dostigao kolektivni imunitet koji će nas štititi", zaključila je.

"Vakcinacija je počela u određenom broju zemalja sveta, Velikoj Britaniji, Kanadi... Njihove regulatorne agencije su dale saglasnost za korišćenje, radi se o najznačajnijoj meri imunizacije koja predstavlja najefikasniju borbu protiv virusa i uz primenu svih postojeći preventivnih mera i imnizaciju, treba ići ka kolektivnom imunitetu, to je spas u ovoj situaciji. Postoje pravila koja se uvek primenjuju, pored sertifikacije i dobijanja dozvole Evropske agencije, u našoj zemlji je najvažnije da naša Agencija za lekove potvrdi da je vakcina spremna za upotrebu,da izda sertifikate koji govore o tome da lekari i medicinsko osoblje mogu da počnu vakcinaciju i očekujemo da će to biti u najkraćem roku od stizanja vakcine", rekla je ona.

Kada je reč o tome ko će imati prioritet prilikom imunizacije, dr Jovanović dala je precizan odgovor.

"Prema svim stručnim preporukama, donose se odluke i preporuke koje su to ciljne populacione grupe. Prema stručnim preporukama, najveće ciljne odnosno rizične grupe treba da budu prvo obuhvaćene imunizacijom, pa će to biti osobe starije životne dobi od preko 75 godina, a potom i sve druge izložene ciljne populacione grupe gde je rizik od zaraze veliki. Dakle radi se o osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama, potom dolaze i sve ostale prioritetne grupe koje obezbeđuju svakodnevni život, to su predstavnici prosvete, zaposleni u proizvodnji vode, hrane, Elektrodistribuciji, vojsci, celokupna populacija... Naš cilj je da obuhvatimo što veći broj građana procesom imunizacije kako bi se uz primenu svih preventivnih mera u 2021. dostigao kolektivni imunitet koji će nas štititi", zaključila je.