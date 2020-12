MILICA DO DETALJA ISPRIČALA ŠTA SE DOGODILO - Evo kako se izgubilo dvoje mladih, gde su bili celu noć i šta ih je UPLAŠILO

Milica Mirjanić koja je nestala zajedno sa svojim dečkom juče, a koju su večeras pronašli pripadnici GSS, oseća se dobro. Ona je u prvoj izjavi medijima do detalja ispričala šta se dešavalo u prethodnoj noći tokom dramatične potrage.

- Dobro smo posle ovih 40 sati, koliko je prošlo od trena kad smo se izgubili. Naišli smo na jednu kolibu u kojoj borave drvoseče, i koju smo obili i ušli u nju... U jednom trenutku smo se uplašili jer smo videli svinje, mislili smo da su divlje, ali to su bile samo mangulice koje su nas preplašile... Noć smo proveli pored vatre napolju... Unutra je bila peć koja nije bila dobro razrađena, pa smo spavali napolju u vreći za spavanje. Bilo je hladno ,ali snašli smo se. Probudili smo se oko 5 ujutru, otkad smo sišli sa glavnog puta nismo imali signal - priča ona za Telegraf.rs.

Kako je rekla, nisu bili gladni jer su imali hrane za nekoliko dana. Hrane je bilo i u toj kolibi a i oni su poneli zalihe sa sobom. Priča da su se zaglavili jer je na putu bilo mnogo snega.

- Zaglavili smo se dva puta. Tad smo odlučili da napustimo vozilo i krenemo pešaka kako bismo našli neku kolibu gde ćemo se skloniti. Nadali smo se da tu ima nekih drvoseča koji bi nam pomogli - kaže Milica.

- Uplašila sam se kad smo se zaglavili, međutim kada smo videli kolibu u kojoj je bilo drva i hrane, strah me je popustio u toku noći. Međutim, ujutru oko 9, 10 sati me je panika uhvatila ponovo. Zahvalila bih se svima, pre svega GSS, ali i čoveku u čijoj smo kolibi boravili, on se zove Ivica i ostavili smo mu poruku, da nas pozove, kako bismo mu nadoknadili pričinjenu štetu - navodi Milica.

Na pitanje da li ce se ponovo upuštati u ovakve avanture, Milica u šali odgovara:"Pa to sad ne smem da kažem jer je tata pored mene".

Dodaje da od planinarenja, uprkos "malom paklu" kroz koji su prošli ona i Stefan, neće odustati, ali navodi da ce ubuduće biti obazriviji, a u ove avanture se neće upuštati sami.

Dvoje mladih pronašli su pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije (GSSS). A Mirjanić se zahvalio i ostalima koji su dali značajan doprinos da se dramatična potraga završi sa srećnim krajem.

On se zahvalio svima koji su danas bili uključeni u potragu, a to su bili, između ostalih, predsednik Comtrade Grupe Veselin Jevrosimović, direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, načelnik Policijske uprave za grad Beograd, pukovnik Veselin Milić, kao i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić.