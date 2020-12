KALENDARSKI JE ZIMA STILGA, ALI JE TEMPERATURA U PLUSU! Najviša dnevna temperatura do 11 stepena

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, a posle podne i tokom noći na severu i istoku ponegde sa slabom kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do četiri stepena, ;najviša dnevna od sedam do 11, u Timočkoj Krajini će biti hladnije uz maksimalnu temperaturu oko četiri stepena.I u Beogradu će sutra biti umereno ;do potpuno oblačno, kasnije posle podne i uveče u pojedinim delovima je moguća slaba kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do četiri, najviša dnevna oko 10 stepeni.

U sredu i četvrtak je biti osetno toplije. U četvrtak uveče i tokom noći na severu naoblačenje s kišom, koje će se u petak do kraja dana proširiti i na ostale krajeve uz značajan pad temperature, na planinama sneg. Za vikend oblačno uz dalji pad temperature, u nižim predelima sa kišom, susnežicom i snegom, a u brdsko-planinskim sa snegom. U ponedeljak suvo i toplije dok se u utorak očekuje novo naoblačenje sa kišom.

Biometeorološka prognoza za 22.decembar:

Biometeorološke prilike će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se i dalje savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažem obliku.