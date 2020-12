Jedinstveno upravno mesto otvoreno danas i u Kuršumliji

Nakon Pirota, danas je i u Kuršumliji otvoreno Jedinstveno upravno mesto (JUM), koje građanima pruža mogućnost da na jednom mestu dođu do potrebnom uverenja ili podnesu neki zahtev, umesto da idu od šaltera do šaltera.

Jedinstveno upravno mesto u Kuršumliji otvorila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović, koja je rekla da je u toj lokalnoj samoupravi pre godinu i po dana potpisan ugovor o uspostavljanju JUM-a, za koje je to Ministarstvo izdvojilo 8,5 miliona dinara, što je 90 odsto sredstava, dok je još 10 odsto izdvojila sama lokalna samouprava.

Reč je, podseća, o kancelariji u kojoj se nalazi nekoko šaltera na kojima će, na jednom mestu, građani rešiti svaki posao zbog kojeg kreće u Gradsku upravu, bilo da se tiču matičnih knjiga, lokalne poreske administracije, dečje zaštite, boračkih, invalidskih prava...

Svaki zahtev moći će da se preda na JUM-u, a službenik će brzo dati povratnu informaciju, šta je konkretnim predmetom, da li je zavrsen i šta je još ostalo da bi se priveo kraju...

"Štedimo vreme i novac, jer se na jednom mestu plaća manji broj taksi, nego ranije, kada se išlo od šaltera do šaltera, ali štedimo i živce", rekla je Obradović.

Ona je dodala da se sprovedena edukacija zaposlenih, te da se nada da će ljudi koji tamo rade, građanima biti na raspolaganju maksimalno strpljivi da im izađu u susret, jer su ljudi često i neinformisani kako da reše neki problem.

"To je jedina poruka reforme javne uprave građanima - moramo da budemo efikasan brz i moderan servis.To je poruka da zasta idemo ka EU velikom brzinom i da usvajamo standarde ne zato što je to propisano, nego zato što je to dobar način vođenja lokalne samouprave", rekla je Obradović.

Gradonačelnik Kuršumlije Radoljub Vidić zahvalio je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na sredstvima koja su izdvojena na JUM, koje će omogućiti građanima da lakše dođu do uverenja i ostvarenja nekih prava, ali i veći komfor za zaposlene.

"Pratimo sve što vlada uvodi, imamo i e-sanduče, da olakšamo grajadnima da dođu do svojih prava, a ne da oni budu naši kuriri", rekao je Vidić.

Jedinstveno upravno mesto je 13. po redu koje ovtoreno.