NEPOZNATI ČOVEK SE JAVIO NA TELEFON NESTALOG MILANA: Porodica u šoku, strepe za Ilićev život

Milan Ilić (34) iz Donjeg Milanovca nestao je 19. decembra, kada je izašao iz porodične kuće i od tada mu se gubi svaki trag.

Nestanak mladića prijavio je njegov stariji brat Mihajlo u ponedeljak, apolicija je odmah reagovala po prijavi.

Za sada se još uvek ne zna gde je Milan niti se pouzsadno zna kuda je krenuo kada je izašao iz kuće, međutim zanimljivo je da je njegov telefon bio nedostupan do trenutka kada se na njega javio nepoznati čevek.

- Na Milanov telefon juče oko 16 sati na vajber javio se neki nepoznat čovek i tvrdio da je to njegov broj, kao i da je on iz Svilajnca i da taj broj ima pet godina - rekao je Mihajlo.

On je za tih dvadesetak sekundi poziva srećom uspeo da napravi fotografiju tog čoveka.

- Nepoznat mi je jer ga nikad ranije nismo videli. Ne znam da li je on na bilo koji način upoznat sa Milanovim nestankom. Sumnjam i da ga je Milan poznavao ali opet ne mogu da tvrdim 100 posto jer Milana nema da nam to potvrdi. Misterija je kako je taj čovek došao do njegovog broja telefona. Policiji smo dali sve informacije i njihov rad je u toku. Verujem da će nas obavestiti u trenutku kada budu imali bilo kakvu informaciju o Milanu - kaže brat nestalog mladića.

Prema njegovim rečima Milan je radio jedno vreme u Grčkoj ali je od pre pet meseci u Srbiji.

-Tog dana kada je nestao na sebi je imao crne farmerke, bele patike i teget jaknu sa belim krznom - kaže Mihajlo Ilić koji zajedno sa porodicom strepi za bratovljev život više od 48 sati.

Ukoliko ste videli Milana ili imate bilo kakvu informaciju o njemu, javite na broj 0658089200 ili najbližoj policijskoj stanici.