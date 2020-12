NISU SAMO BATINE NASILJE: Više od dve trećine roditelja u Srbiji VRIŠTI NA SVOJU DECU, polovina im preti, a svaki peti VREĐA

Tema nasilja u disciplinovanju nije nešto što se tiče samo vaspitavanja dece, već se može odnositi i na društvo u celini. Svakodnevno u medijima vidimo ekstremne vidove vređanja, a takav kontekst stvara jednu atmosferu opšteg psihološkog nasilja u kojem živimo i koje preti da postane uobičajena stvar, kaže psiholog dr Oliver Tošković.

Tošković je, zajedno sa prof. dr Milicom Pejović Milovančević, dečjim psihijatrom, koautor istraživanja pod pokroviteljstvom Unicefa na temu primene vaspitne discipline nad decom u Srbiji, što je i povod za razgovor s njim na ovu temu.

Da li rezultati istraživanja pokazuju da je ona izreka "Batina je iz raja izašla" i dalje na ceni u našem narodu?

- Pod fizičkim nasiljem se podrazumeva upotreba fizičke sile koja može da dovede do povrede zdravlja, opstanka, razvoja ili dostojanstva deteta. Kada roditelji kažnjavaju dete tako da ga udare, oni primenjuju telesno kažnjavanje koje se određuje kao primena fizičke sile da bi se naneo bol ili izazvala nelagoda sa ciljem disciplinovanja, ispravljanja ili kontrolisanja neželjenog ponašanja. Ono o čemu se može diskutovati jeste odnos ova dva pojma, fizičkog nasilja i telesnog kažnjavanja. Da li i kada telesno kažnjavanje postaje fizičko nasilje. Kako god ih odredili, granica može biti prilično maglovita, čak i u teorijskom smislu, npr. da li i kada nanošenje bola detetu povređuje njegovo dostojanstvo, ili ometa njegov razvoj. Ova granica je još osetljivija u praksi gde telesna kazna lako može preći u nasilje kao posledica npr. afekta, pošto roditelji često fizički kažnjavanju decu u besu ili iz osećaja nemoći. Upravo zbog te osetljive i tanke granice je veoma važno da se o ovom problemu priča i piše, da se o tome razgovara kako bismo svi bili svesniji, kako problema do kojih učestalo telesno kažnjavanje može dovesti, tako i toga da postoje brojni načini vaspitanja, koji su često i efikasniji od telesnog kažnjavanja. Veliki broj roditelja u Srbiji primenjuje telesno kažnjavanje dece, oko dve trećine roditelja saopštava da je na ovaj način kaznilo dete bar nekad. Međutim, treba napomenuti da roditelji primenjuju i druge načine takozvanog nenasilnog vaspitavanja i to čak preko 90% roditelja saopštava da koristi ovakve načine. U njih spadaju objašnjavanje, koje najviše roditelja primenjuje, zabrane, takozvani tajm out (ne obraćanje pažnje na dete, postavljanje deteta na neko dosadno mesto), ili skretanje pažnje, koje navodi najmanji broj roditelja. Prema tome, telesno kažnjavanje jeste jedan od učestalijih načina disiplinovanja dece, ali nije jedini i nije najučestaliji. Pored toga, ohrabruje podatak da se u poslednjih desetak godina stav roditelja prema telesnom kažnjavanju menja i da sve više roditelja uviđa negativne strane telesnog kažnjavanja, ima sve negativniji stav o njegovoj primeni i uviđa da postoje i drugi načini vaspitavanja. Na primer, prema jednom ranijem istraživanju, procenat roditelja koji smatra da treba primenjivati telesno kažnjavanje dece u periodu od 2005. do 2009. godine opada sa 73 odsto na 45 odsto.

Skoro polovina roditelja istuklo je dete u uzrastu između dve i tri godine. Da li je takvo ponašanje više posledica preuzetog modela vaspitanja iz prethodnog pitanja ili govori delom i o frustracijama roditelja u savremenom dobu?

- Verujem da govori o obe stvari. Naši podaci pokazuju da su roditelji koji su u svom detinjstvu češće telesno kažnjavani ili je često u njihovom vaspitavanju primenjivano psihološko nasilje (vrištanje, vređanje, psovanje...) skloniji da u vaspitavanju svoje dece primenjuju te iste metode. Ovo je prilično zabrinjavajući podatak jer govori da se i problematični načini vaspitavanja lako prenose sa generacije na generaciju, kao i oni dobri. U tom svetlu još više zabrinjava podatak da profesionalci koji se bave decom (pedijatri, pedijatrijske sestre, psiholozi, pedagozi, nastavnici, socijalni radnici) kao najčešći izvor informacija o roditeljstvu navode svoje iskustvo iz detinjstva i postupke svojih roditelja. Izgleda da su postupci njihovih roditelja ostavili veći trag od stručnih saznanja, što nam govori da se uvreženi načini vaspitavanja lako prenose sa generacije na generaciju i teško se menjaju, čak i kod profesionalaca. Naravno, među tim uvreženim načinima vaspitavanja ima i puno dobrih, ali se provlače i neki koje bismo mogli menjati ili unapređivati, poput telesnog kažnjavanja, što je teško ako se dominantno oslanjamo na postupke naših roditelja. Ovo međugeneracijsko prenošenje se vidi i u tome što veliki broj mladih veruje da je telesno kažnjavanje dobro i da daje pozitivne ishode. Pored prenosa modela vaspitavanja, svakako da frustracije čine važan faktor primene telesnog kažnjavanja. Roditeljstvo je samo po sebi stresno i često je izvor frustracija, ne samo u savremenom svetu već oduvek. Upravo zbog toga je važno da kao roditelji prepoznajemo da li nekada kažnjavamo dete zbog njega, odnosno da li primenjujemo neku kaznu kao način vaspitavanja ili je ta kazna posledica našeg afekta i posledica je izbacivanja besa iz sebe ili nemoći da se nešto drugo uradi.

Kako doći do pozitivnih pomaka u ovoj oblasti?

- Svakako je edukacija najbolji način i praktično jedini koji daje dugoročne efekte. Naše istraživanje, vaš tekst, emisije u kojima se priča o ovoj temi su nešto što pokreće ljude na razmišljanje i na debatu. Mislim da se niko, ili bar većina roditelja se ne pita "Da li treba tući decu", već ako imaju dilemu ona se pre može izraziti pitanjem "Da li je neophodno tući decu nekad, u nekim situacijama". Ako ovako postavimo stvari, već postaje jasnija dilema i upućuje nas ka tome da saznajemo i otkrivamo razne načine disciplinovanja dece. Često i nismo svesni da ih primenjujemo, a kao što sam na početku rekao većina roditelja ih zaista i primenjuje. Pored toga, važno je da institucije države podrže roditelje, da se organizuju i popularizuju savetovališta koja će roditeljima biti dostupna. Ako prepoznaju i osete nemoć i postanu svesni da često udare dete iz nemoći, jer nisu znali šta drugo da urade, da mogu da odu u savetovalište ili pozovu i dobiju neke smernice. Da mogu da komuniciraju sa drugim roditeljima otvoreno o tome i da kroz međusobnu razmenu iskustava svi učimo jedni od drugih.

Kakve posledice na dečju psihu ostavljaju nasilni metodi disciplinovanja?

- Do sada smo navodili telesno kažnjavanje kao loš metod, ali nismo objasnili zašto je loš. Zamislimo da je neki roditelj tokom odrastanja jednom udario dete po zadnjici. Taj jedan izolovani postupak svakako neće imati nikakve dalekosežne posledice. Verovatno ni da su postojala dva takva postupka. Međutim, setite se svog odrastanja ili ljudi iz svog okruženja, ili sebe kao roditelja. Da li poznajete nekog ko je samo jednom udario dete, ili dete koje je samo jednom u životu primilo samo jedan udarac? Čak i da znate za takav slučaj on je jako redak. Naime, problem sa telesnim kažnjavanjem je upravo u tome što se na završava na jednom udarcu, već lako preraste u batine. Čak u našem jeziku imamo i izreku da je neko svoje dete "olešio od batina". Pored toga, ako je roditelj jednom istukao dete, postojaće tendencija da takav način ponovi i to sve češće i češće. A pritom ponavljanju postoji i tendencija da udarci svaki sledeći put budu i malo jači. Kada se to desi, onda već možemo govoriti o fizičkom nasilju. Pored toga, telesno kažnjavanje često bude posledica besa ili frustracije roditelja, pa zapravo i nije vaspitni postupak, već je primarni cilj izbacivanje besa roditelja iz sebe. Ovakve situacije deca lako prepoznaju i doživljavaju ih kao nepravdu. Što se posledica tiče, teško je jednoznačno govoriti o njima i izolovati efekte telesnog kažnjavanja od ostalog što nam se dešava. Ali ono što znamo i što je naše istraživanje pokazalo, jeste da odrasle osobe koje navode da je na njima tokom odrastanja često primenjivano fizičko ili psihološko nasilje, imaju izraženije simptome traume, poput povišene anskioznosti, poremećaja spavanja, seksualnog ponašanja ili takozvane disocijativne simptome.

Može li psihološka agresivnost roditelja da ostavi i teže posledice od običnog šamara?

- Psihološko nasilje je češće od fizičkog ili ga bar roditelji češće pominju verovatno nesvesni da je i to vid nasilja. Više od dve trećine roditelja vrišti na svoju decu, polovina im preti, a svaki peti roditelj vređa svoje dete. Svaki deseti roditelj navodi da je psovao svoje dete, a svaki petnaesti da je čak pretio da će dete izbaciti iz kuće. Pored toga, osobe koje su vaspitavane na ovakav način će vrlo verovatno ponoviti takve obrasce i neće biti svesne njihovih negativnih ishoda. A te negativne ishode sam već nabrojao, osobe na kojima je tokom odrastanja često vršeno psihološko nasilje, imaju izraženije simptome traume. Ovo je naročito ozbiljno, pošto mi se čini da mi kao društvo ne prepoznajemo vređanje kao vid nasilja. Ono je često sveprisutno. Često se može čuti kako neki rukovodilac viče na zaposlene, kako ih vređa, preti im i vrši pritisak da urade nešto što oni ne žele. Svakodnevno u medijima gledamo ekstremne vidove vređanja, čak i na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Takav kontekst stvara jednu atmosferu opšteg psihološkog nasilja u kome živimo i koje preti da postane uobičajena stvar, neka vrsta šablona kako se ljudi ponašaju jedni prema drugima. U takvom kontekstu nije ni čudno što deca a ni roditelji ne prepoznaju psihološko nasilje kao nasilje, kao nešto što nas traumatizuje. Zbog toga ne smemo dozvoliti da nam psihološko nasilje postane normalna stvar.

Kada treba reći "dosta"

U Švedskoj je, neku desetinu godina posle zakonske zabrane telesnog kažnjavanja, opala stopa kriminala i stopa zloupotrebe alkohola i narkotika među mladima.

- Teško je tvrditi da je ta promena u pristupu vaspitavanju dece dovela do tako dalekosežnih posledica, jer se u međuvremenu desilo još puno drugih stvari. Ali to nije ni suština ovog problema. Suština je da shvatimo da: telesno kažnjavanje nije nužno i da nije jedini način; telesno kažnjavanje lako preraste u batine i fizičko nasilje; fizičko nasilje može da dovede do povećanja traumatskih simptoma; i psihološko nasilje je podjednako opasno; postoje brojni načini nenasilnog vaspitavanja...

Tema nasilja u disciplinovanju nije nešto što se tiče samo vaspitavanja dece, već se može odnositi i na društvo u celini. Što više preispitujemo svoje postupke, to ćemo biti bolji, veštiji, otkrivati nove načine da nešto uradimo i postaćemo svesniji da vređati nekog nije normalno. Da li je normalno da nas uz jutarnju kafu vređaju političari, da slušamo uvrede od narodnih poslanika, da čitamo naslovne strane novina sa najgnusnijim uvredama i psovkama... Otvaranje takvih tema može promeniti način na koji se ophodimo prema svojoj deci, ali i način na koji se ophodimo jedni prema drugima. Ako je nešto u vezi sa pomenutim zakonom dovelo do promena u Švedskoj, pre će biti da su na opisani način Šveđani shvatili kada bi trebalo da kažu "dosta".