Šta će Srbija uraditi da spreči širenje NOVOG SOJA KORONE? Dr Janković: Medicinski deo Kriznog štaba već je HITNO TRAŽIO OVU MERU

Medicinski deo Kriznog štaba već je tražio uvođenje mere kako bi se sprečilo da na teritoriju Srbije dopre novi soj koronavirusa.

Dr Srđa janković, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, govoreći o obustavljanju letova iz Velike Britanije, gde se pojavio novi soj virusa korona, rekao je jutros da zahtev medicinskog dela štaba jeste da se oni obustave, a da to zavisi od drugih pitanja.

On je podsetio i na to da je premijerka juče rekla da "treba razmotriti i naše međunarodne ugovorne obaveze i da će onda državni organi reagovati. "

- Medicinski deo štaba je to već tražio - dodao je dr Janković.

Da je to razmatrano na Kriznom štabu, juče je govorila i premijerka: "Čekamo još neke informacije i od naših partnera iz EU na osnovu kojih su oni doneli takvu odluku. I to smo razmatrali na Kriznom štabu. Čim budemo imali sve informacije i ako postoji potreba donećemo takvu odluku".

Podsetimo, veliki broj zemalja privremeno je obustavio letove ka i iz Velike Britanije, jer se u toj zemlji pojaivo novi, mutirani soj korona virusa, koji je mnogo zarazniji nego ranije. Inače, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) sazvaće sastanak članica kako bi razmotrili strategije za borbu protiv tog novog soja virusa, a ono što je sada takođe u fokusu jeste i to da li će postojeća vakcina biti efikasna i protiv njega. Prema račima doktora Ugura Sahina, prvog čovek Bajonteka - problema ne bi smelo biti. On je gotovo uveren da cepivo koje se već koristi pobeđuje i ovaj novi mutirani virus.

O Novoj godini još rano pričati

Govoreći o merama za Novu godinu, on je rekao da se odluke ne donose unapred nego u realnom vremenu.

- Verujem da niko od lekara neće reći da vidi kao moguće i zamislivo da bude slavlja velikog broja ljudi, i niko od nas neće predložiti da se promene zabrane okupljanja dovede u pitanje pred Novu godinu; a kakve će konkretno biti mere, nadam se da će to biti razmatrano blagovremeno, i ne možemo mere doneti unapred - zaključio je Janković.