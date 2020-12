NAJNOVIJE ŠOK INFORMACIJE O MUTIRANOJ KORONI! Naučnik iz Londona: Novi soj je 70 ODSTO OPASNIJI, a sada su na meti i DECA

Britanski stručnjaci tvrde da novi soj, detektovan u toj zemlji, sada zaražava više mališana, a oni su dosad bili najzaštićeniji. U SAD se za čak 25 odsto povećao broj dece pozitivne na kovid.

Mutirani soj korone, koji je 70 odsto zarazniji, mnogo više napada decu nego što je to radio dosadašnji koronavirus, na koji su najmlađi bili i najimuniji, pokazalo se u Velikoj Britaniji, gde je mutacija i nastala i gde se taj soj munjevito širi.

Akademik Nil Ferguson, član NERVTAG, savetodavne grupe britanske vlade, istakao je da postoji „nagoveštaj“ da su deca podložnija mutiranom virusu. - Broj slučajeva s novom varijantom kod mlađih od 15 godina znatno je veći. Još nema dovoljno dokaza za teoriju da su deca sad podložnija virusu, ali to je prominentna hipoteza - rekao je Ferguson, profesor Kraljevskog koledža u Londonu, a preneo Dejli mejl.

Radile škole

Moguće je, naveo je on, da je talas nove varijante korone, nazvane B.1.1.7, do kog je došlo tokom novembarskog zaključavanja, kada su škole radile, dogodio upravo zato što je ona efikasnija u zaražavanju dece nego prethodna.

Profesorka Vendi Barkli, koja je takođe s Kraljevskog koledža i članica NERVTAG, istakla je da su deca do sada bila zaštićenija od korone zato što imaju daleko manje ACE2 receptora, za koje se ona vezuje, nego odrasli. - Prethodnom virusu je teže bilo da veže ACE2 i uđe u ćelije, pa su odrasle osobe, koje imaju obilje ACE2 u nosu i grlu, bile laka meta, a decu je bilo teško zaraziti. Noviji virus to lakše postiže i deca su zbog toga podložna ovom virusu možda isto kao i odrasle osobe. Nije to da virus posebno cilja decu, već ga je sada teže zaustaviti - rekla je ona, a preneo Dejli mejl.

Ovaj soj, za koji Britanci tvrde da ne daje težu kliničku sliku i ne povećava smrtnost, detektovan je već u Južnoafričkoj Republici, Australiji, Italiji, Danskoj, Holandiji... Nemačka smatra da je verovatno stigao i do njih, a isto misli i dr Entoni Fauči za SAD, gde je broj obolele dece od korone skočio za 25 odsto između 3. i 17. decembra, kako prenosi CNN.

Ambasador Srbije u Južnoafričkoj Republici Goran Vujičić, gde se novi soj koronavirusa nazvan 501V2 pojavio u oktobru, potvrdio je da ova mutacija više pogađa mlađu populaciju.

Brzo se prenosi

- Tačno je da ovde mutirani virus više nego ranije pogađa mlađu populaciju, između 15 i 25 godina. Ova mutacija je sada dominantna kod svih zaraženih u Južnoafričkoj Republici, a do sada se zna da ima veću mogućnost prenošenja u odnosu na prethodni, osnovni koronavirus - rekao je Vujičić za Prvu televiziju.

Dr Olivera Ostojić, upravnica bolnice za dečje plućne bolesti u KBC „Dragiša Mišović“, za Kurir ističe da za Britaniju još nemamo validne podatke ni statistiku da bi se tako lako govorilo da korona brže i više napada decu. - Korona je ređe napadala decu ili zbog malog broja ACE2 receptora, ili možda zato što je njihov imunosistem potpuno netaknut i deca imaju sve oružje da se brane. Govorimo o deci koja su zdrava - navela je dr Ostojić i dodala: - Roditelji ne treba da brinu, kovid kao kovid nije opasan za decu do 12 godina, a ovi odrasliji su bili nešto bolesniji.