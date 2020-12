KRKOBABIĆ ZA PINK: Moramo da VRATIMO SELO U ZAKONODAVNI OKVIR, i oni treba da odlučuju!

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, povodom najave ovog ministarstva da će motivisati mlade da žive na selu kaže da je potrebno krenuti sa konkretnim delima i promenom Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije.

Krkobabić je za Pink rekao da su planovi ministarstva da se ide sa inicijativom da se izvrše izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije i to u delu gde su gradovi i opštine.

Krkobabić je naveo da postoje gradovi, opštine i naseljena mesta, koja su u stvari sela i istakao da je promena potrebna da bi i oni mogli da odlučuju.

- Ići ćemo sa inicijativom da se izvrše Izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije, i to u onom delu gde su gradovi, gde su opštine. Imamo nešto što se u Zakonu zove naseljena mesta i o tome se ne priča. Ta naseljena mesta su sela i o njima nema ni slova. Imamo gradove, imamo opštine i naseljana mesta njih skoro 4.700. To je prvi korak, moramo da menjamo tu teritorijalnu organizaciju. Moramo da ih dovedemo u poziciju da mogu da odlučuju, da budu bitni, da se dogovaraju, da planiraju, da odlučuju - poručio je Krkobabić.

Ministar o potrebi da se izvrši Izmena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije naveo je da je broj opština u Srbiji daleko manji nego u drugim zemljama, koje su po površini manje od Srbije.

- Ostali smo malo zarobljeni u vremenu i imamo nekih 145 opština i to je još iz vremena 1965. kada je to rađeno. Mi tu ništa nismo menjali. Nismo se usklađivali. Primera radi, Hrvatska ima 429 opština sa 127 gradova, a manja je teritorija od Srbije. Slovenija koja je mala ima 210 opština. A da ne govorim neke druge opštine kod kojih se broj opština penje i na nekoliko hiljada. Nije pojenta u samo pojmu opština, već šta to nosi. Mi imamo urbane sredine i imamo ruralne sredine. Te ruralne sredine su ostale o strani. Otud i odgovor na pitanje zašto mladi odlaze. Hajde da dobiju oni nadležnosti da se bave, te zajednice ljudi, ta sela, izvornim ključnim stvarima koji su im bitne. Moramo prvo to da im vratimo. To je sada krupan posao, koje ću ja i ovo ministarstvo lično da inicira. Nadam se da ću doći do prihvatljivih rešenja - rekao je Krkobabić i dodao:

- Hajde da vratimo selo u taj zakonodavni korak. Hoćemo da zakonom definišemo precizno šta su nadležnosti tih, ajde da ih nazovemo, seoskih opština - kazao je Krkobabić.

Ističe da je ključno da se taj deo zakona promeni i da se selo pronađe u Ustavu.

Potrebno je dati podršku mladima da žive na selu

Krkobabić je upitao šta nam drugo ostaje nego da damo podršku mladima, na kojima sve ostaje i kojih, kako kaže, nema mnogo.

- Svega oko 40.000 je ljudi na selu koji su nosioci domaćinstva, a koji imaju manje od 40 godina. To je stvarno mali broj ljudi. E pa sad, ako njima nećemo da pomognemo, kome ćemo - rekao je Krkobabić za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, postoji korist od puteva koji su napravljeni jer je Srbija iako mala, bila veoma udaljena.

- Ne udaljena u bukvalnom smislu reči, jednostavno se putovalo dugo. Sa novim sjajnim putevima mi smo se otvorili - ocenio je Krkobabić i dodao da je infrastruktura učinila mnogo.