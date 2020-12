RADNO VREME SE VRAĆA NA 17 SATI!? Medicinski deo Štaba oštriji nego ikad, u petak najneizvesnija sednica oko NOVIH MERA

Nova godina je za svega nedelju dana, a uveliko se u javnosti spekuliše da bi epidemiološke mere oko ovog praznika mogle biti olabavljene. Ipak, to nije opcija za medicinski deo Kriznog štaba.

Danima se u javnosti mogu čuti disonantni tonovi kada je reč o novim merama za praznike, pa se tako svaka sednica Kriznog štaba posmatra iz dva ugla - onog medicinskog i onog ekonomskog.

Po svoj prilici, glasovi koji dopiru do građana nisu ujednačeni, pa se sednice neretko završavaju tišinom i dugotrajnim preispitivanjem. Da li će tako tako biti i u petak za kada je najavljeno novo okupljanje onih koji donose odluke i hodaju po ivici borbe sa korona virusom?

Pritisci i disonantni tonovi

Jasno je da postoji veliki pritisak onih koji imaju mali ili srednji biznis da se mere relaksiraju jer su oni sasvim sigurno na najvećem ekonomskom udaru tokom epidemije korona virusom.

Popuštanje mera je već donekle ostvareno u prethodnim danima, budući da od ponedeljka ugostitetljski objekti rade do 20h, umesto pređašnjih 17h.

Pritisak na Vladu Srbije kada je donošenje ovakvih odluka će se sigurno dodatno povećati ako dođe do smanjenja broja novozaraženih iako je činjica da je epidemiološka situacija daleko od dobre.

Činjenica je da se broj zaraženih korona virusom smanjio, da smo sa nekadašnjih skoro 8.000 zaraženih dnevno pali na 3.000. Ali, isto tako je činjenica da su i te niže brojke ogromne, jer podsetimo, što kažu: "Mi se ne spuštamo sa Avale, već sa Himalaja".

U prethodnim talasima u Srbiji na popuštanje mera kretalo se kada je broj padao na ispod 100, što samo pokazuje da smo daleko od povoljne epidemiološke situacije.

Dr Kon:

Ipak, ovih dana stručnjaci iz oba dela su ti koji su komentarisali šta je najbolje učiniti.

Tako, epidemiolog dr Predrag Kon je u izjavi za "Blic" kazao da medicinski deo nikada i nije bio za popuštanje mera.

- Mora biti jasno da Krizni štab nije podržao nijedno popuštanje mera. Jednostavno su prevagnuli neki drugi elementi. Medicinski deo vezan je za popunjenost kapaciteta bolnica. Od 9.000 ljudi koliko je u bolnicama, oko 1.000 ih je na intenzivnoj nezi, dok je preko 300 intubirano i u direktonoj je borbi za život. Zato, dok ne prođe kritični momenat, ne smatramo da treba da se mere popuštaju - kazao je Kon za "Blic.

Direktno upitan u vezi sa tim šta možemo da očekujemo na sednici Kriznog štaba najavljenoj za petak, kada ističu ove relaksirane mere od ponedeljka, što se tiče mera za dalje i za Novu godinu, epidemiolog odgovara:

- Medicinski deo će dok god ne bude promene stanja insistirati na tome da se mere ne popuštaju, da se vrate na staro i da se postojeće sprovode maksimalno - bio je jasan naš stručnjak.

Podsetimo, Krizni štab u celosti je izašao upravo sa tim da su mere rada ugostiteljskih objekata do 20 sati oročene na pet dana, odnosno do petka 25. decembra, kada će ponovo procenjivati da li mogu da ostanu takve ili da se vrate na pređašnji rad do 17 sati. Prema izjavi doktora Kona, vraćanje na prethpodni režim rada je i te kako moguće očekivati na novoj sednici, ako bude pravagnulo "medicinsko krilo".

Janković: Postavićemo crvene linije preko kojih nećemo preći



Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković rekao je da lekari ne vide mogućnost za značajnije popuštanje mera, a ne vide ni mogućnost da se Nova godina slavi kao svaka Nova godina uz okupljanja koja su opasna.

- Medicinski deo Kriznog štaba će postaviti određene crvene linije preko kojih nećemo preći u popuštanju mera, ne smemo ugroziti zajednički protivepidemijski napor, razgovaraćemo kako da mere budu najbolje odmerene, da budu onoliko restriktivne koliko to mora i ne više od toga i šta bi to tačno značilo jeste stvar za diskusiju u realnom vremenu, iz dana u dan pratimo situaciju - istakao je Janković.

Kaže da nije vreme da razmišljamo o popuštanju jer situacija nije počela da se popravlja u većoj meri.

- Nadamo se da će u zdravstvenom delu sledeća godina biti bolja, da ćemo videti od proleća jenjavanje pandemije, koliko brzo je otvoreno pitanje, vakcinacija može da pomogne da to bude vidljivije, ali očekujemo da naredni talasi epidemije u drugim zemljama počnu da slabe - zaključio je Janković.

Veliki gubici za privredu



Ipak, sa druge strane, i ekonomski deo Kriznog štaba ima drugačije zamisli i uz sve poštovanje zdravlja ljudi se nadaju da će mere biti ublažene kako bi privrednici isplivali iz cele ove situacije.

- Privreda i Krizni štab su deo istog tima u borbi da Srbija što bolje prođe kroz pandemiju, i ova odluka o popuštanju mera to pokazuje - rekao je predsednik PKS Marko Čadež.

On je izneo podatke da su naše najveće trgovine, u koje nisu uračunate prodavnice prehrane, kozmetike i male trgovine, pretrpele veliku štetu zbog zatvaranja prodavnica tokom decembra, koji je najbolji mesec u godini kada govorimo u prodaji.

- U decembru prošle godine imali smo promet od 23 milijarde dinara i to samo kada govorimo o prodaji dečjih igračaka, tehnike, odeće i obuće. Videćemo na kraju meseca kakve ćemo rezultate imati ovog decembra, ali prema prvim anketama vidimo da su prometi manji i do 50 odsto zbog dosadašnjih ograničenja rada prodavnica i tržnih centara. To će se nesumnjivo odraziti na poslovanje naših kompanija - istakao je Čadež.

Predsednik PKS je naglasio da se svi privrednici zalažu za rigoroznu primenu svih mera u sprečavanju širenja virusa. Čadež je rekao da samo 2,5 odsto zaposlenih u trgovinama odsustvuje s posla zbog virusa, što pokazuje da koliko se zaposleni i vlasnici trgovina pridržavaju mera.

Da se stavovi jednih i drugih kose, pokazuje i jučerašnja izjava dr Predraga Kona o tome kakva je atmosfera na sednicama.

- Postoje neke stvari koje su potpuno nerealne. Neko ko misli da slavi Novu godinu je nerealan. Ja bih želeo da svi lepo proslave, ali to nije realno - objasnio je Kon.

On kaže da ga interesuje ko će da insistira na Krizbnom štabu da se održe proslave Nove godine.

"Medicinski deo nije podržao nikakvo popuštanje. Mi nismo bili za ovo. Postoje drugi argumenti iz PKS, Grada Beograda i treba ih poštovati. Ja kad čujem njihove argumente ja se naježim, kao kada oni čuju agumente medicinskog dela", naveo je danas epidemiolog Predrag Kon.

Šta će se desiti u petak kada već sada imamo razmimoilaženja u stavovima, sasvim je neizvesno.