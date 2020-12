VESIĆ O POČETKU VAKCINACIJE: Današnji dan velika pobeda Srbije

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je da je današnji dan velika pobeda Srbije jer počinje vakcinacija protiv virusa kovid 19, navodeći da je Srbija jedna od prvih evropskih zemalja u kojoj počinje vakcinacija.

"Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, Srbija je među prvim zemljama koja je za svoje građane obezbedila vakcinu. Pre devet meseci Srbija se tako uspešno borila za respiratore i Vučić je uspeo da ih obezbedi dovoljno da se zaštite naši građani koji su tada bilo zaraženi ovim virusom. Kao i tada, i sada smo među najuspešnijima", rekao je Vesić.

On je rekao da od danas ulazimo u završnu fazu borbe protiv virusa i da konačno vidimo "svetlo na kraju tunela".

"U međuvremenu traje borba za radna mesta i da naša ekonomija radi a da se sačuva zdravlje. U tome smo takođe najuspešniji u Evropi i pad industrijske prozvodnje u Srbiji je najniži u Evropi. Mi smo jedna od retkih evropskih zemalja koja se nije potpuno zatvorila, zabranila građanima da se kreću a privredi da radi", objasnio je Vesić.

Kako kaže, njegov posao je da obezbedi radna mesta za Beograđanke i Beograđane, da ljudi primaju plate i hrane svoje porodice.

"Ako konobar ne bude radio on neće moći da odnese platu kući. Od čega će njegova porodica da živi? Znam da me moji protivnici želeći da me uvrede nazivaju 'državnikom za konobare'. Nisu me uvredili jer ja jesam poltičar za konobare, za komunalce, za kasirke, za policajce, za vozače... Za svakog ko pošteno radi i prehranjuje porodicu. Naravno uz to da se vodi računa o zaštiti javnog zdravlja i da se apeluje na svest građanki i građana da se sačuva javno zdravlje", poručio je Vesić.