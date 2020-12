MNOGIMA SE NEĆE DOPASTI! Ovo je najtačnija vremenska prognoza za praznike: Očekuju se i PADAVINE, ali...

Kakvo nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći i da li će biti snežnih padavina na početku nove 2021. godina?

Mteorolog Nedeljko Todorović kaže da je kiša jedina padavina koju možemo da očekujemo za Novu godinu, u većini predela Srbije. Iako su se mnogi nadali snegu u novogodišnjoj noći i tokom praznika, po svemu sudeći od toga neće biti ništa.

- U noći između 31. decembra i 1. januara, možemo da očekujemo topliju varijantu zime i praznika. To znači, u nižim predelima biće kiše, naročito na jugozapadu i zapadu. U Beogradu takođe postoji mogućnost za kišu, ali dobra stvar je da neće biti leda i poledice- kaže Nedeljko Todorović.

Kako kaže meteorolog, ovakvo vreme će se zadržati prvih sedam do deset dana naredne godine.

- Nakon 10. januara, možda možemo da očekujemo sneg i promenu vremena. Da li će to biti pre Srpske Nove Godine, ili posle, još uvek ne možemo da tvrdimo sa velikom sigrunošću. Postoje šanse da za taj praznik bude snega, tako sada stvari stoje- kaže Todorović.

Podseća da nas za ovaj prednovogodišnji vikend očekuje zahlađenje, ali će biti toplije već tokom naredne nedelje.

- Od ponedeljka umereno oblačno, ali toplije nego za vikend. Na jugu i zapadu uz više sunčanih perioda, na severu i istoku ponegde slaba kiša. Minimalna temperatura biće od nule do 4 stepena, a maksimalna dnevna od 7 do 13. U Beogradu, minimalna temperatura biće 3, a maksimalna dnevna 10 stepeni. Nakon toga, što se tiče tačne temperature u novogodišnjoj noći, ona će u četvrtak biti od 2 do 9 stepeni, a u petak od 1 do 6 stepena- kažu iz RHMZ.