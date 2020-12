KRIZNI ŠTAB PRELOMIO: Ove mere važiće za predstojeći vikend! O praznicima na novoj sednici U PONEDELJAK

Radno vreme maloprodajnih i ugostiteljskih objekata za predstojeći vikend biće do 20 sati, odlučeno je na Kriznom štabu.

Kako navodi izvor novo radno vreme važiće za sve: trgovinske objekte, kafiće, restorne, tržne centre, uslužne delatnosti...

Takođe, doneta je odluka da se striktno poštuju sve epidemiološke mere, što će biti strogo kontrolisano. To se odnosi na sve donete mere kao što je poštovanje distance, nošenje maske, broj ljudi za stolom ukafićima. Takođe, u ugostitetljskim objektima nije dozvoljeno puštanje muzike.

Kako prenose mediji, zdravstveni deo Kriznog štaba se nije složio sa merama za vikend, ali su naglasili da će biti protiv organizovanih proslava za doček Nove godine.

Kako saznaju mediji, na sednici se raspravljalo i o novim merama za Novu godinu, ali konačna odluča biće doneta u ponedeljak, kada je zakazana nova sednica Kriznog štaba.

Današnja sednica održana je iz razloga što su mere koje su donete u ponedeljak bile oročene do danas. Na sednici u ponedeljak, podsetimo, odlučeno je da radno vreme svih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, kao i uslužnih delatnosti, bude produženo do 20 časova. Pre toga, njihovo radno vreme bilo je do 17 sati, a vikendom su bili zatvoreni.