MERE ĆEMO MORATI DA POŠTUJEMO JOŠ DUGO! Dr Tiodorović objasnio sve oko dočeka Nove godine i trenutne epidemiološke situacije

Očekivali smo da ćemo imati bolju tendenciju kretanja u smislu pada broja obolelih i stvaranja uslova da se možda mogu adekvatnije mere preuzimati, ali o tome, nažalost, sada ne može biti reči, rekao je na konferenciji za novinare epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

Dr Tiodorović, izneo je najnovije podatke o epidemiji u našoj zemlji.

Rekao je da su u Srbiji u poslednja 24 sata potvrđena 3.823 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je 49 osoba.

Tiodorović je rekao da je trenutno u zdravstvenim ustanovama hospitalizovano 9.699 pacijenata.

- Ovi podaci govore da mi pred sobom imamo veoma ozbiljnu, tešku epidemiološku situaciju - naglasio je Tiodorović i dodao da postoji blaga tendencija pada broja obolelih, ali da su u velikim bolničkim kompleksima izuzetno teški uslovi rada.

Tiodorović je rekao da ovo pomalo liči na jedan korak napred, dva koraka nazad.

Kako dodaje, zdravstveni sistem je prenapregnut, narod je na ivici izdržljivosti, ali potrebno je u narednom periodu mere sprovoditi u potpunosti.

Tiodorović je istakao značaj početka vakcinacije koji je, kako kaže, značajan za kolektivni imunitet.

O MERAMA

Tiodorović je rekao da je današnja sednica bila izuzetno konstruktivna i da je medicinski deo štaba protiv popuštanja mera.

Kako kaže, vikend predstavlja mogućnost da se građani snabdeju i pripreme za predstojeće praznike.

- Zato je opravdana ideja da ovaj vikend iskoristimo u tom smislu da se radi do 20 časova u tržnim centrima i ostalim objektima tog tipa, da bismo izvršili manje pritisaka na kupovinu - istakao je Tiodorović.

On je naglasio da u pomenutim ustanovama moraju da funkcionišu kovid redari koji moraju obezbediti da se poštuju mere, distanca i primena dezinfekcije.

- Revidirali smo jedan deo u uredbi koja govori o kvadratnim metrima, kvadraturu smo podigli na 9 kvadratnih metara - kazao je Tiodorović.

On kaže da će se oštro i rigorozno kontrolisati hoteli, posebno Kopaonik i Zlatibor.

- Oni moraju poštovati mere... Imaćemo veći broj nadzornih organa koji sprovode kontrolu - najavio je.

STANJE U KBC BEŽANIJSKA KOSA

Dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, rekla je da se u toj ustanovi leči 300 pacijenata zaraženih koronom i da je od toga njih 40 na jedinici intenzivne nege.

- Mi u bolnici zbrinjavamo i koronu i komplikacije korone - navela je i dodala da se pacijenti operišu, kao i oni kojima se rade gastroskopije i ugradnja stentova.

Zdravković je rekla da je sistem operativan i da imaju dobru komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

- Pacijenti kada dođu u zavisnosti od zdravstvenog stanje upućuju se i u druge centre - rekla je ona.

NOVA GODINA, KONCERTI I PRODAJA ARANŽMANA

Odgovarajući na pitanja novinara o koncertu na Kopaoniku za koji je već prodato 1.000 karata, a koji se održava na otvorenom, Tiodorović kaže da taj koji je odlučio da prodaje aranžmane, to je njegov problem.

- Biću direktan. Taj ko je odlučio da prodaje aranžmane, to je njegov problem. Znam stav većine Kriznog štaba - organizovan doček Nove godine neće biti moguć. O tome ćemo konkretno govoriti u ponedeljak i doneti konačnu odluku, ali o tome nema govora - rekao je Tiodorović, i dodao:

- Nadzor i kontrola će se vršiti i u hotelima, naročito na Zlatiboru i Kopaoniku.

Tiodorović je naveo da ne veruje da će članovi Kriznog štaba biti za ikakve organizovane dočeke Nove godine.

O PRC TESTU I KARANTINU ZA GRAĐANE KOJI DOLAZE IZ INOSTRANSTVA

Govoreći o građanima koji ulaze u Srbiju Zdravković je rekla da mera karantina prestaje da važi ukoliko taj ko je bio u kućnom karantinu dobije negativan PCR test.

- Veliki je prekršaj i zdravstveni i moralni da onaj kome se odredi mera karantina to ne poštuje - naglasila je Zdravković i dodala da se na taj način ugrožava život i da čak i mladi ljudi imaju ekstremno teške kliničke slike.

PRETI LI NAM NOVI TALAS?

Tiodorović je odgovarajući na pitanje novinara o sednicama i odlukama Kriznog štaba kaže da je medicinski deo njega protiv ublažavanja mera, ali da je potrebno obezbediti normalno snabdevanje ljudi.

- Ja sam danas bio siguran da smo svesni da bi popuštanje mera moglo da dovede do toga da mi 15. ili 20 januara imamo novi talas... Nije nam to potrebno i mislim da ostali članovi Kriznog štaba, ispred privrede, jesu svesni toga - kazao je Tiodorović.

Govoreći o talasima koronavirusa Tiodorović je rekao da smo u prvom talasu uspeli da savladamo ukupnu situaciju, a da je drugi talas bio u mesecu julu i da je najgore bilo u Beogradu.

- Drugi talas je bio vrlo težak, težak jer je mnogo mladih ljudi hospitalizovano... Imali smo situaciju da ljudi od 25 - 40 godina čine oko 70 odsto zaraženih - naveo je Tiodorović i dodao da je svaki talas imao svoje karakteristike.

MERE ZA NOVU GODINU NA SLEDEĆOJ SEDNICI

Upitan zašto su danas donete mere samo za vikend Tiodorović kaže da Krizni štab svakog dana ocenjuje situaciju nadajući se boljoj tendenciji opadanja broja hospitalizovanih.

- Danas smo se odlučili za vikend, da stanovništvu obezbedimo uslove da obave svoje potrebe, kao što sam već rekao... Objektivno nemamo uslove da u ponedeljak odlučimo da doček Nove godine bude normalan, od toga se ove godine treba suzdržati - istakao je Tiodorović.

Govoreći o proslavi Nove godine Tiodorović je rekao da ako se budu održavale kućne žurke posledice će biti strašne.

- Sve naše kovid bolnice su u izuzetno teškoj situaciji... Toga moramo biti svesni. Srećna okolnost, možda nije pravi izraz, je da smo otvorili bolnice u Batajnici i Kruševcu, jer su one otvorile mogućnost da se malo rasterete Klinički centri - naglasio je Tiodorović.

O NAVODNOJ NESTAŠICI LEKA FRAKSIPARIN

Upitana o leku Fraksiparin i da li ga ima u KBC Bežanijska kosa Zdravković kaže da u farmakologiji ti lekovi služe za sprečavanje nastanka tromboza i da za to postoje najmanje još dva preparata.

- Mi u ustanovi imamo tri vrste niskomolekularnog hiparina... Mislim da u ovom trenutku nema nedostatka tog leka - kazala je.

O VAKCINACIJI

Govoreći o vakcinaciji Tiodorović je rekao da je velika stvar što je Srbija jedna od tri zemlje u Evropi koje su počele vakcinaciju protiv koronavirusa.

- Ovo se očekivalo, sada je bitno da to lepo na terenu sprovedemo. To polako kreće, ići ćemo tom dinamikom, mislim da ćemo to realizovati dosta brzo - ocenio je Tiodorović.

Tiodorović je rekao da je Krizni štab zadovoljan odnosom prema slavi Sveti Nikola koja je prošla veoma dobro.

- Moram da kažem da se velika većina naroda ponaša odgovorno u sprovođenju mera, što nije dovoljno, moramo da svi budemo svesni - naglasio je Tiodorović.

Govoreći o posetama u Domovima za stare Tiodorović je rekao da je potrebno da oni prime dve vakcine, a da posle toga mora da prođe određeno vreme i da je potrebno proučiti odgovor na vakcinu, a da onda mogu posete.

- Moramo biti svesni da ćemo maske, fizičku razdaljinu i dezinfekciju morati da sprovodimo još dugo... Sve dok ne postignemo tih idealnih 60 odsto da budemo zaštićeni.. Naravno, ja sam za to da se posete obezbede, što je za stare ljude izuzetno važno - kazao je Tiodorović.

O NOVOM SOJU KORONAVIRUSA

Tidorović je odgovarajući na pitanje da li je novi soj koronavirusa zabeležen u Srbiji rekao da za sada taj soj naši imunolozi nisu utvrdili.

On je istakao da imamo izuzetno dobar tim i da oni konstantno prate da li će se taj novi soj koronavirusa pojaviti.

Tiodorović je rekao da je medicinski deo Kriznog štaba bio za obustavu avio saobraćaja iz Velike Britanije, ali da je ustanovljeno da to ne mora biti učinjeno jer se infekcije mogu pratiti zbog PCR testa.

ŽARIŠTA

Odgovarajući na pitanje o najvećim žarištima u Srbiji Tiodorović je rekao da je Beograd na prvom mestu, na drugom Novi Sad, a na trećem Niš.

Kaže da ga buni Kraljevo sa više od 100 novozaraženih i dodaje da to kod njih suviše dugo traje.

- Moramo da postavimo pitanje šta rade lokalne zajednice, da li one imaju svoje štabove, šta radi komunalna milicija - rekao je Tiodorović.

Upitan o trenutnoj situaciji u Nišu Tiodorović je rekao da se KC Niš dobro drži i da je sve dobro organizovano.

- Gledajući objektivnu situaciju mislim da je ona za neku situaciju bolja nego u Beogradu, koji je više pritisnut - kazao je Tiodorović i dodao da trećina zaposlenih u KC Niš sada radi u novoj bolnici u Kruševcu, kao i da je to bilo neophodno.

Odgovarajući na pitanje o tome da li se Interferon koristi u lečenju koronavirusa Tiodorović kaže da on postoji, ali ne u obimu kako je to bilo na početku epidemije.