STIŽU NAM PAHULJE! Danas moguće padavine - na jugozapadu formiranje SNEŽNOG PREKRIVAČA!

U Srbiji se danas na jugozapadu zemlje očekuje formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 centimetara, a u višim od 15 do 25 centimetara, upozorio je RHMZ. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, a posle podne u osetnijem padu.